2 Newell's: Ibáñez (6); San Román (5), Bianchi (‑), Fontanini (5), Evangelista (4); Torres (5), Rivero (6), Sills (5), Fértoli (5); Sarmiento (‑), Leal (7). DT: Omar De Felippe.

1 Tigre: Chiarini (4); Pérez Acuña (4), Carlos Rodríguez (4), Canuto (4), Sosa (4); Menossi (4), Cardozo (4); Perez García (4), Morales (3), Federico González (4), Luna (3). DT: Cristian Ledesma.

Goles: PT: 29m Fértoli (N) y 43m Leal (N). ST: 16m San Román en contra (T).

Cambios: 9m Figueroa (4) por Sarmiento (N), 17m Callegari (5) por Bianchi (N). ST: Desde el inicio Morales por Bolaño y Janson por Luna (T), 18m Denis Rodríguez por Fértoli (N) y 37m Straqcualursi por Menossi (T).

Árbitro: Juan Pablo Pompei.

Cancha: Coloso del Parque.

En un entorno de crisis institucional, Newell's, a veces, sorprende a sus hinchas con una alegría. El equipo se burla de todos los problemas que le tira en cancha la dirigencia y ayer además se sobrepuso a las dificultades que le planteó Tigre. Para destacar, el esfuerzo y los goles. Por el resto, nada que pueda interesar. Llegó un tanto inesperado de Fértoli, amplió en una corrida Leal y fue victoria, aunque con angustia, por tanto en contra de San Román. El partido no tuvo atractivos pero los tres puntos alejan a los leprosos de las últimas posiciones.

El instinto de superación orientó ayer a la Lepra a una victoria imprescindible. Luciano Pocrnjic se lesionó en el vestuario y atajó Ibáñez. A los seis minutos Sarmiento sufrió una fractura en el pie derecho e ingresó Figueroa. Y un rato después pidió el cambio Bruno Bianchi por un desgarro y debutó el chico Stefano Callegari. Joaquín Varela no fue ni al banco.

El partido quedó atrapado entre dos malos equipos. Nadie sostenía la pelota en los pies. El juego no progresaba para ningún lado y así no había fútbol en las áreas. Las limitaciones de Newell's ya son conocidas, las de Tigre son las mismas.

Sebastián Granata En el complemento, de contragolpe la Lepra perdió claras jugadas para llegar a la goleada.

El partido no tenía ritmo ni llamaba la atención del hincha. Con todo el público distraído, apareció la inesperada ventaja en un tiro de esquina que nadie rechazó en Tigre y Fértoli marcó la diferencia al encontrarse por azar con la pelota en el área chica y la empujó con puntazo de derecha. No se justificaba la ventaja. Hasta aquí Newell's no sufría en defensa pero ante Tigre no es una virtud mantener el arco en cero. La la visita languidecía en cada avance por la lentitud de Luna y el juego sin asumir riesgos de Morales.

Newell's llegó al entretiempo con dos goles de diferencia. Una corrida de Leal marcó el segundo, con remate alto ante el arquero, tras pase profundo de Torres, de rápida descarga. Tigre perdió el mediocampo en su desesperación por llegar a Ibáñez y el goleador rojinegro puso al equipo con una diferencia a favor incomprensible. Newell's jugó esos primeros 45 minutos como lo hizo en gran parte del torneo y por eso su ubicación en la tabla.

Lo que intentó el equipo de De Felippe en el complemento fue justificar la diferencia y la victoria. Aparecieron ganas, más actitud ofensiva, pero la tarde tenía destino de angustia. Porque San Román involuntariamente marcó el descuento para la visita con remate pisando el área mayor, a la corrida, cuando quiso despejar un pase profundo. Fue un golazo, pero en contra.

La Lepra no entró en pánico aunque jugó más cerca de Ibáñez. Con Tigre como rival, su temeraria estrategia no tuvo riesgos. El equipo encontró apoyo en el despliegue de Braian Rivero, quien se interpuso con su marca a cada intento de avance visitante. De contragolpe la Lepra perdió claras jugadas para llegar a la goleada. Por eso la alegría llegó recién con el pitazo final, aunque De Felippe se llevó más problemas para resolver en la semana.