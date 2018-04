El jefe de Bloque de diputados nacionales FPV‑PJ aseveró que "Macri naturaliza la corrupción", al referirse al aval que el Presidente le dio al ministro de Energía, Juan José Aranguren. "Es inadmisible que el Presidente siga avalando la corrupción, justificando a los funcionarios que tienen off shore. No es normal que el 50 por ciento de los ministros tenga cuentas o plata fuera del país. Es un hecho profundamente antiético" sostuvo Rossi. "Macri es cómplice de esto porque les podría haber dicho a sus funcionarios que traigan su plata del exterior. El gobierno dice que tener empresas off shore no es corrupción. No está tipificado en el Código Penal pero sí es un acto de corrupción. En las cuentas off shore se maneja dinero ilícito. Como mínimo hay evasión impositiva", sentenció. "El Presidente defiende y justifica los actos de corrupción de sus funcionarios, mientras castiga al pueblo trabajador con tarifazos que son impagables y con políticas que agraden al conjunto de los argentinos" manifestó el jefe de bancada FPV‑PJ.