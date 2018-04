Desde Santa Fe.

Mauricio Macri no cumplió la cláusula del Consenso Fiscal que lo obligaba a acordar con Miguel Lifschitz un plan de pagos por el juicio por coparticipación de impuestos que Santa Fe ganó ante la Corte Suprema de la Nación, hace dos años. El plazo venció ayer, 31 de marzo. "Desde el punto de vista jurídico, ya hay un incumplimiento que no es atribuible a la provincia sino al gobierno nacional", confirmó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione. Y arriesgó que la mora no tendrá ‑por el momento‑ consecuencias políticas y legales, si Macri cumple lo que pactó con el gobernador, antes del 15 de abril. "La verdad es que quince días más o quince días menos no pasa nada, siempre y cuando logremos sostener el diálogo y lleguemos a un acuerdo en la primera quincena de abril", intimó el ministro. La deuda histórica que reclama Santa Fe es de 23 mil millones de pesos y actualizada ya supera los 50 mil millones.

Lifschitz firmó el Consenso Fiscal en noviembre en la Casa Rosada porque Macri aceptó una cláusula que lo obligaba a formalizar un propuesta de pago a Santa Fe antes del 31 de marzo. "Fue muy acertada la decisión del gobernador de incluir esa cláusula. Un elemento positivo", lo elogió Saglione. Porque durante dos años, desde diciembre de 2015, Lifschitz insistió en reclamarle a Macri que convoque a una mesa de diálogo para acordar el pago del juicio, pero eso recién sucedió después del Pacto Fiscal. "Estoy convencido de que si no se incluía esa cláusula en el Consenso Fiscal, hoy seguiríamos esperando la convocatoria", remarcó.

El Consenso Fiscal se firmó el 16 de noviembre. "Desde el día siguiente, nos pusimos a disposición -recordó Saglione‑, pero recién nos convocaron cuatro meses después", el 13 de marzo y cuando sólo faltaban dos semanas para se cumpla el plazo del 31. Y lo que escucharon Lifschitz, Saglione y el fiscal de Estado, Pablo Saccone, fue una primera oferta de Macri para saldar la deuda de Santa Fe con títulos públicos, inmuebles y un paquete de obras. De plata, ni hablar.

Lifschitz dijo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, iba a estimar el "valor de las obras que propuso Nación para saber cuál era el monto global de la oferta", pero eso tampoco ocurrió.

-- La provincia reclamó dos años, puso una cláusula para acordar el pago de la deuda antes del 31 de marzo y el plazo tampoco se cumplió. ¿Esto no genera ningún conflicto? --, preguntó un colega de la emisora Aire de Santa Fe .

‑- Desde lo jurídico, no se cumplió el Consenso Fiscal. La fecha era el 31 de marzo, eso no se cumplió. Evidentemente, hay un incumplimiento del Consenso Fiscal, no atribuible a la provincia, sino al gobierno nacional. Más allá de esto, un día más, un día menos pueden pasar en la medida que esta mesa de negociación logre un acuerdo en los primeros días de abril, vamos a obtener el objetivo que los santafesinos perseguimos desde hace más de dos años -- contestó Saglione-. La Nación se equivocó al no convocarnos antes, pero prefiero olvidar esa parte negativa. Estamos sentando en la mesa de negociaciones, para que los santafesinos empecemos a recibir lo que injustamente la Nación le quitó a la provincia".

-‑ ¿Santa Fe cambió su posición respecto al pago con obras públicas?

-‑ El mecanismo de pago a través de obras es inadmisible desde el punto de vista jurídico. Santa Fe tiene un activo por cobrar y ese activo sólo se puede reemplazar por otro activo, que pueden ser títulos públicos o inmuebles. Ahora bien, en el marco de la propuesta que inicialmente ha formulado la Nación, donde la ejecución de obras es un componente más dentro de un paquete general, la situación cambia. No es que la deuda se va a cancelar mediante la ejecución de obras, sino que hay un paquete de obras que la provincia reclama y debemos consensuar entre las partes. Desde esa perspectiva, la situación admite otro tipo de análisis de nuestra parte.

‑- ¿Qué obras les interesan a la provincia?

-‑ No queremos discutir la lista de obras públicamente, lo que sí decimos es que deben tener el consentimiento de las dos partes --concluyó el ministro.