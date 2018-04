Luego del Cerato, Kia argentina confirmó una de las noticias más esperadas del año: el lanzamiento oficial del nuevo RIO llegó totalmente renovado, se presenta en tres versiones nafteras, con caja de seis velocidades. Disponible desde 19.900 dólares, con cinco años de garantía.

La semana pasada en la zona de Palermo, en un entorno ambientado con palmeras, tabla de surf, una onda joven y veraniega, fue presentado a la prensa El Rio, se caracteriza por un diseño innovador, que lo distingue y lo hace muy atractivo, con una excelente relación precio-calidad, que lo convierte en una de las principales opciones del segmento B.

“Estamos muy felices de concretar la llegada del nuevo RIO al país, y continuar con el proyecto que se inició el año pasado. Tenemos muchas expectativas y confiamos en el producto. Esta nueva generación del RIO cuenta con un diseño innovador, mayor conectividad, una motorización moderna y eficiente, un precio muy competitivo y la mejor garantía del segmento. No tenemos dudas que se posicionará rápidamente en el mercado”, sostuvo Patricio Gallastegui, responsable de marketing de Kia Argentina.

Motorización

Se renovó incorporando nuevos desarrollos tecnológicos que mejoran el comportamiento del auto y reducen las emisiones. El nuevo Rio cuenta con una caja, tanto manual como automática, de seis velocidades. Viene en tres versiones nafteras, con motores 1.6L de 123 cv.

Diseño

La nueva generación presenta una mayor distancia entre ejes y un centro de gravedad más bajo. En lo que respecta a su interior cuenta con volante y palanca de cuero, espejos laterales eléctricos y rebatibles, apoya brazo central con compartimiento y comando al volante. La version SX incorpora, además, llantas de 17’’, butacas tapizadas en cuero, faros delanteros halógenos bi-funcionales, techo corredizo, climatizador bizona, entre otros.

Equipamiento

En seguridad, todas las versiones cuentan con anclajes ISOFIX, carrocería reforzada, freno de disco en las cuatro ruedas, doble airbag, rueda de auxilio de igual medida, ABS, entre otros. La versión SX también incorpora airbags de cortina y laterales, ESC, HAC y sensores de estacionamiento traseros. En tecnología ofrece pantalla de 7’’ con cámara trasera, conectividad Android Auto y Apple CarPlay en toda la gama. Además, cuenta con volante y palanca de cuero, espejos laterales eléctricos y rebatibles, apoya brazo central con compartimiento y comando al volante. La version SX incorpora, además, butacas tapizadas en cuero, techo corredizo, climatizador bizona, entre otros.

Precios

El Rio EX 1.6 MT cuesta 19.900 dólares; el EX 1.6 AT 21.200 dólares; y el SX 1.6 AT 23.900 dólares.