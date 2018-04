María Soledad Garibaldi, la fiscal a cargo de la investigación por corrupción de menores en el Club Atlético Independiente de Avellaneda, adelantó que “en los próximos días” será citado a prestar declaración testimonial Daniel Bertoni, el ex futbolista que fue campeón con la selección argentina en el Mundial de 1978, para que amplíe declaraciones en las que aseguró que “siempre existió” el abuso sexual contra jugadores de las divisiones juveniles. “La verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había ‘runrún’ de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló. Si no, hubiera continuado esta pedofilia”.

Garibaldi, quien está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción 4 de Avellaneda, también confirmó que les tomó declaración en la tarde del viernes a Juan Manuel Díaz Vallone y Alejandro Carlos Dal Cin, quienes fueron detenidos el viernes, luego de permanecer prófugos durante varios días. Dal Cin es representante de jugadores juveniles y fue apresado el cuando se dirigía a la UFI 4 de Avellaneda, mientras que Díaz Vallone, organizador de torneos de las divisiones inferiores, quedó preso tras presentarse junto a su abogado en la sede de la fiscalía.

En total ya son cinco los detenidos por la causa sobre abuso y corrupción de menores: el árbitro de primera división Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el estudiante de 24 años Silvio Ernesto Fleyta, Dal Cin y Díaz Vallone. Por otra parte, está detenido por encubrimiento el abogado de Bustos, Carlos Tomás Beldi, quien, al saber que su cliente había sido detenido, rompió a martillazos el celular del árbitro, actitud con la cual quedó imputado por el intento de borrar pruebas que podrían incriminar el árbitro.

La fiscal aseguró que son siete los menores víctimas de la red de abusos, todos de las divisiones inferiores de Independiente, y que en los diez días que lleva la causa se realizaron 27 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en el interior bonaerense. En el marco de la investigación se hicieron cuatro cámaras Gesell y se tomaron más de 100 declaraciones testimoniales, entre otras medidas de prueba.

El ex delantero Daniel Bertoni, que jugó en Independiente, en la Fiorentina y en el Nápoli, será citado por las declaraciones públicas que realizó la semana pasada. “Sorprenderme no me sorprendió. Quizás me sorprendió que diga que eso pasó en su época, porque yo había calculado no tantos años”, sostuvo la fiscal María Soledad Garibaldi, ante una pregunta de los periodistas. Agregó que ahora “tenemos que analizar toda la información y ver la prueba que tenemos, empezar a convocar a toda la gente que estuvo dando información de interés” sobre el caso.

“Me preocupa, pero la verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había rumores de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló sino, hubiera continuado esta pedofilia y esta prostitución”, fue lo que dijo textualmente Bertoni. Sobre el tema, la fiscal recalcó que el proceso judicial entró en “una nueva etapa” en la que se va a “analizar toda la prueba” recolectada para avanzar en la investigación de la red que captaba a chicos de las divisiones inferiores de Independiente para prostituirlos a cambio de plata, botines, ropa, pasajes e incluso para hacerse tatuajes.