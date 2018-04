“La campaña de demonización sobre la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, y la capacidad productiva de la mina del Yacimiento, son falsas e interesadas y esconde la decisión del Gobierno, medios, analistas económicos y periodistas, de darle legitimidad a su destrucción como polo productivo patagónico”, aseguró ayer el dirigente sindical y concejal de Unidad Ciudadana, Edgardo Depetri. El ex diputado nacional alertó así sobre el grave conflicto que atraviesa la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de discontinuar las obras en la mega usina térmica. El ex diputado nacional sostuvo que la crisis que atraviesa la cuenca es responsabilidad directa del macrismo, y que como consecuencia peligra la economía de los pueblos que dependen del funcionamiento de la empresa de carbón. “Está claro que Cambiemos, es responsable de que la usina no genere energía, la rescisión del contrato con Isolux, que debía terminar las obras faltantes en un 15 por ciento, fue ponerle un candado al futuro de los pueblos que sólo viven por y para el carbón. Los despidos masivos, los retiros voluntarios que son forzados, la rebaja salarial, la paralización de todas las obras en mina: talleres centrales, planta depuradora, usina, ferrocarril y puerto, se expresan en un presupuesto nacional, que ni siquiera garantiza el pago de los salarios”, afirmó. Por otra parte, Depetri consideró que las detenciones sin condena previa de los funcionarios del gobierno anterior son parte de la estrategia del gobierno de Cambiemos para llevar a cabo el proceso de desguace de la mina. “La ilegal cárcel preventiva a Julio De Vido, a Atanasio Peréz Osuna, a Miguel Larregina, y el procesamiento y fusilamiento mediático de nuestros compañeros es una cortina de humo”, concluyó.