“La palabra grieta es una tragedia que no debe ser naturalizada. No se trata de auspiciar y alimentar el uno contra otro. Se trata de avanzar el uno con el otro”, afirmó ayer el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, en el inicio del 120º período de sesiones ordinarias de la legislatura salteña. Urtubey estimó que “no hay peor miseria que tener un país rico con gente pobre” y que “no hay peor ceguera que la de aquellos que no ven a su hermano sufrir”.