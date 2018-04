“Hay que tratar de construir un frente nacional, popular, programático y democrático”, señaló ayer el jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, mientras recorría la quinta sección electoral en la provincia de Buenos Aires. “Aquellos dirigentes que tenemos niveles de responsabilidad institucional tenemos que lograr que en el 2019 exista una alternativa que represente a la mayoría y no a una élite como hoy ofrece Cambiemos”, destacó el diputado santafesino en Balcarce, uno de los puntos por donde se mostró en Semana Santa. En su recorrida, Rossi compartió una charla con el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, mantuvo encuentros con vecinos, militantes y recolectó la adhesión al proyecto de Congelamiento de Tarifas, de los concejales de Unidad Ciudadana de Chascomús. El pasó por Castelli, Lezama, Ayacucho, Balcarce, Pinamar, General Lavalle, Dolores, Lobería y Necochea, y finalizó ayer en Villa Gesell y General Madariaga. El ex candidato a gobernador de Santa Fe llamó a quienes “se sienten opositores a las políticas neoliberales de derecha” a construir “un programa común que nos represente a todos, donde las diferencias o los matices que tengamos entre nosotros no solamente no se diluyan sino que puedan conjugarse positivamente detrás de un objetivo: el bienestar de los trabajadores”. Y recordó que el gobierno macrista “gobierna para los ricos, para los que más tienen y más quieren acumular”.