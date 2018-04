Ramiro Funes Mori, actualmente defensor del Everton de Inglaterra, recordó hoy a los caídos en la guerra de Malvinas. Subió a sus redes sociales una imagen en la cual sobre una bandera argentina se lee “Los verdaderos héroes no se olvidan”. Muchos británicos salieron a responderle y fueron varios lo que lo hicieron en tono ofensivo. Algunos hinchas de su equipo señalaron que debe dejarlo. El ex River optó por no responder. Ante la repercusión que generó su reconocimiento a los veteranos de guerra, optó por borrar su posteo de Twitter. Lo dejó en Instagram, pero cerrado a los comentarios.

