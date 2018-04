No sólo las asociaciones de ex combatientes, también desde la oposición criticaron las políticas de la administración de Mauricio Macri sobre las islas Malvinas. El ex canciller y diputado del Parlasur Jorge Taiana cuestionó que el Gobierno esté cumpliendo “uno a uno” todos los pedidos que le hizo el Reino Unido. El diputado del FpV-PJ, Guillermo Carmona, en tanto, criticó una decisión sobre la pensión de los veteranos.

“Está claro que lo que está haciendo el Gobierno argentino es cumplir uno a uno todos los pedidos que le ha hecho el Reino Unido. Todos esos pedidos, salvo el que tenía un sentido humanitario que se concretó esta semana, son pedidos favorables a los intereses que han consolidado la posición del Reino Unido y ninguno es favorable a los intereses nacionales”, evaluó Taiana.

La referencia del ex canciller fue al acuerdo anunciado en 2016 por el entonces vicecanciller Carlos Foradori con su par británico Alan Duncan, que también fue cuestionado ayer en los actos de los ex combatientes.

“Lo que están queriendo los isleños es conseguir un vuelo que surja de un tercer país pero que no vuele por espacio aéreo controlado por el estado argentino, que sí pasa con el vuelo de Punta Arenas. Ese es el objetivo de ellos, autonomizar ese vuelo completamente de cualquier control administrativo del Estado argentino”, completó Taiana en diálogo con Radio Rebelde.

Por su parte, el diputado Carmona consideró que el veto que en su momento impuso Macri al monto de la jubilación anticipada de los veteranos de Malvinas “es una afrenta para quienes pusieron en juego su vida en la guerra. No habrá justo reconocimiento a ellos hasta que no se de plena vigencia la ley 27.329”, consideró.