Elisa Carrió no tuvo problema en defender los casos de presunta corrupción del gobierno actual. “Aranguren no me preocupa con los conflictos de intereses”, lo desligó del cobro de medio millón de pesos de la Sociedad Rural, que luego devolvió. “Caputo es imprescindible para el financiamiento argentino. Es un hombre creíble que permite que en caso de una crisis global se pueda manejar”, lo desvinculó de la propiedad de offshores.

En tanto, la líder de la Coalición Cívica volvió a la carga contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti: consideró que “es una barbaridad lo de las escuchas, no se puede escuchar la vida privada de nadie, sea Parrilli, Cristina o cualquiera”. “Siempre le dije al Presidente quién era Lorenzetti, parece que ahora se empezó a dar cuenta de lo que le decía”, indicó. “Lorenzetti juega contra el Gobierno para quedarse con el poder, pero no hay que tenerle miedo”, aventuró la dirigente que, además, criticó al feminismo: “Perdí prestigio, para que ignorantes, delincuentes y mafiosos me digan ‘Gorda, sucia, loca’ y ningún movimiento de mujeres me defienda”.

En su lista de enemigos, también demostró que tiene anotado al actual ministro de Justicia, Germán Garavano, a raíz de la decisión de no acusar a los dos ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por el encubrimiento del atentado a la AMIA. “Nunca tuve relación con Germán Garavano. Cuando me pidió mi mejor abogada para la causa AMIA se la di y luego tuvo que renunciar”, indicó sobre el apartamiento de Mariana Stilman en medio de las disputas por cómo llevar la querella en el juicio.

Además, Carrió cuestionó la liberación del empresario Cristóbal López. Aseguró que el juez Julián “Ercolini no es corrupto: es cobarde”. En tanto, dijo que “el juez (Jorge) Ballestero tuvo una denuncia por comprar un triplex con un crédito falso”. “La mitad de los casinos de Cristóbal López es de Kirchner”, aseguró Carrió, sin mayores pruebas. “Cristóbal López financió muchas campañas”, insistió. También aseguró que Hugo “Moyano es criminal de delitos graves”.