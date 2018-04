El productor Nacho Viale pidió perdón por las denuncias genéricas que Natacha Jaitt realizó durante la última emisión de "La noche de Mirtha", emitido el sábado pasado, oportunidad en que la mediática involucró a periodistas y dirigentes políticos en una supuesta red de abusos sexuales que funcionaría en las pensiones de los clubes de fútbol. “Asumo el error. La Justicia tiene que actuar rápidamente. Nosotros no avalamos absolutamente nada”, manifestó Viale al desligarse de las acusaciones de Jaitt, y agregó: “Quiero pedir disculpas a todos los nombrados porque no me queda otra que hacerme cargo”.

El productor general de los programas de su abuela, “Almorzando con Mirtha Legrand” y "La noche...", reconoció que la situación se le fue de las manos cuando la mediática sacó a relucir una lista de nombres de famosos como supuestos “pedófilos”. “Las acusaciones de ella no son compartidas ni por la conducción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad en haberla invitado y pido disculpas porque como producción podremos haber fallado. No le armamos el programa acorde a Mirtha y ella también se sintió avasallada en el momento”, señaló en declaraciones radiales.

Ante las críticas que se multiplicaron en las últimas horas, Viale aseguró que “nunca existió la intención de hacer daño”. “Cada invitado ha dicho lo que quería asumiendo la responsabilidad de quien lo dice. Nosotros no somos un programa de investigación, sino de interés general en el que se escuchan todas las voces”, alegó el nieto de la conductora en diálogo con Radio Mitre. Tras las sospechas de la intervención de los servicios de inteligencia en el armado del programa, Viale dijo “no tener idea” de qué son las operaciones. “Nunca traté con los servicios, no conozco a nadie. No lo haría porque creo en la libertad de expresión”, amplió luego.

La mediática ya se granjeó la primera denuncia por sus dichos, la del legislador de mandato cumplido Gustavo Vera, uno de los acusados por Jaitt como “pedófilo” y que “baja prostíbulos y se los queda ilegalmente”.