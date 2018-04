FIESTAS

Gin Tronic. Aterriza su fantástica nave en la fiesta Undertones presentando Boruki, su nuevo material de estudio, acompañado de una novedosa propuesta visual. Sábado 7 de abril a las 23:55 en Niceto Club, Niceto Vega 5510.

La Warhol. Barra promo, pop y cachengue. Viernes a las 23:55 en Av. Rivadavia 1910.

Putx Lunes! Djs, tragos, patio, música, jams de piano y amigxs. Lunes 9 de abril desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

LIBRO

La extinción de las especies. Presentación del libro de Diego Vecchio, finalista del Premio Herralde de Novela. Participan Harry Holtzman, Julio Premat y Carlos Walker. Sábado 7 de abril a las 18 en el auditorio del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Av. Ángel Gallardo 470.

CINE

Reencuentro fatal y The Room. Proyección de dos joyas cinematográficas que alguna vez quisieron hacer pasar por “malas”. Comienza con el corto uruguayo y luego se proyectará The Room, producida y actuada por Tommy Wisseau en 2003 y recientemente redescubierta por James Franco en su película The Disaster Artist. Domingo 8 de abril a las 20 en Brandon, Luis María Drago 236.

TALLERES

Colectiva Lesbiana Zona Norte. Si sos lesbiana y vivís en zona norte, podés acercarte a conocer el espacio y los proyectos de la Colectiva, un ámbito amplio desde el cual visibilizar las existencias lesbianas y armar un grupo de encuentro y reflexión donde conocernos y pensarnos. Martes 10 de abril a las 18 en Biblioteca Popular, Diego Palma 41, San Isidro.

Laboratorio del Cuerpo. Ya está abierta la inscripción a este taller de investigación que comienza el 28 de abril de 15 a 18. Dictado por Paola Baruque, artistx plasticx performaticx y activistx. Inscripción previa en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

RECITALES

Susy Shock y La Bandada De Colibríes. Presenta su 9° temporada junto a Caro Bon, Sol Penelas, Solana Biderman, Horacio Vázquez y Carla Fernanda Morales Ríos. Poeta invitadx: Mirco Mauricio Martínez Sasso. Viernes 6 de abril a las 21:30 en Brandon, Luis María Drago 236.

Festival Humanes. Se presentan Fok Electrochongo, Vedette, El Joven y René. Feria Erótica + videos XXE + Dj + Perfo. Viernes 6 de abril a las 23:30 en El Quetzal, Guatemala 4516.

Miss Bolivia. Luego de los shows de verano por el país y antes de lanzar su gira internacional 2018, Miss Bolivia arranca el ciclo de festejos por sus 10 años. Invitadas Cazzu + La Joaqui. Viernes 6 de abril a las 19 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.

FERIA

Feria de cómics. Agustina Casot y Andrea Guzmán del colectivo Vamos las Pibas organizan esta feria de publicaciones de distintas artistas emergentes. Musicalizan DJ Ana Logue + DJ Camille Android. Sábado 7 y domingo 8 de abril desde las 17 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TEATRO

1990 Noches. Vuelve el ciclo de obras cortas Teatro Bombón, en su versión número 10. 1990 Noches es una biopic teatral sobre la noche de los ´90, actuada pro Emiliano Figueredo y dirigida por Peter Pank, basada en hechos y personajes reales. Todos los domingos de abril a las 19:30 en Milion, Paraná 1048.

La ira de Narciso. El dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco creó un monólogo a partir de su estadía en Liubliana, en donde fue invitado a dictar una conferencia sobre el mito de Narciso. Allí se encuentra envuelto en una extraña situación con un joven que conoció por Grindr. Viernes a las 20:30 en Timbre 4, México 3554.

TERTULIA

La leyenda del vampiro floral. Ciclo de poesía en vivo. Leen Nadia Romina Sandrone, Franxisco Fradi Dos Campos, Tomás Litta, Pabli Balcazar y Yésica Inés. Toca: DNAMO. Viernes 6 de abril a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUESTRA

Placenta escarlata. Hasta el 28 de abril se puede visitar la muestra de Nicanor Aráoz, un ambiente extraño que augura un futuro torcido mediante una instalación de cuerpos bestiales en permanente búsqueda. Texto curatorial de Nicolás Cuello. Martes a viernes de 12 a 18 y sábados de 15 a 19 en Galería Barro, Caboto 531.

CONVOCATORIA

ClinSex. La Clínica de Salud Sexual del Hospital Ramos Mejía abre su convocatoria a voluntarixs que quieran participar en las próximas campañas y actividades de prevención del vih. Contacto: www.clinsex.org e [email protected]

EXTRA

Emancipación, derechos e identidades. Conversatorio entre Amaranta Gómez Regalado y Diana Maffía organizado por el Inadi, el Observatorio de Género en la Justicia y el Programa de Actualización en Género y Derecho UBA. Viernes 6 de abril desde las 16 en el Salón Azul de la Facultad de Derecho - UBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263.

Clases Twerk Fusion + Perfo. Dictadas por Shepibass. Técnicas mixtas de fusión urbana, twerk, acro, teatro y expresión corporal. No requiere experiencia previa. Lunes 9 y jueves 12 de abril a las 19:30 en Feliza, Av. Córdoba3271. Más info: [email protected]

CÓRDOBA

Aquelarre marica. Frente a este contexto de avanzada capitalista y de violencia patriarcal marcadamente homolesbotransbiodiante surge la necesidad de encontrarse a charlar y articular políticas y modos de habitar. Sábado a las 18 en Repúblico, Santa Rosa 391 (esq. Sucre), Ciudad de Córdoba.

NEUQUÉN

Charla Abierta: Experiencias en Asistencia Sexual. El eje del encuentro serán las realidades experimentadas durante los procesos de asistencia/acompañamiento sexual a personas con diversidad funcional/discapacidad. Sábado 7 de abril a las 19 en Elita un lugar, Gobernador Elordi 45, Ciudad de Neuquén.