La TV Pública sigue sumando problemas. Mientras a esta altura de cualquier año el canal estatal era noticia por presentar su nueva programación, en el 2018 sólo acumula inconvenientes. El ineludible ajuste que sufren los medios públicos sumó ayer el levantamiento del aire de las ediciones del mediodía y de la noche del noticiero, ante la “retención de tareas” que tomaron los trabajadores y trabajadores de prensa del canal por la “persecución” que sufren de parte de las autoridades del Sistema de Medios y Contenidos Públicos y de Radio y Televisión Argentina. La decisión de las autoridades de sustraerles las claves de acceso a los periodistas que cumplían funciones en la web del canal, dejándolos sin las habituales tareas que cumplían en ese sector, fue la gota que rebalsó el vaso. Los trabajadores denuncian que la gestión actual está “llevando al canal a la mínima expresión, privatizándolo de manera encubierta y atacando el derecho a la información pública”.

Tras el levantamiento de todos los noticieros de los fines de semana, y la reducción del 50 por ciento de los sueldos a sus trabajadores, las autoridades de los medios públicos parecen continuar ajustando el servicio informativo de la TV Pública. Ahora fue el turno de la web del canal, donde desde el miércoles a las 19 de- sactivaron completamente la estructura periodística que venía trabajando desde la asunción de Cambiemos. “Es una clara represalia por el conflicto sindical que tenemos con las autoridades de la empresa desde principio de año, generado por una brutal reducción salarial del 50%, la violación ilegal de convenios colectivos y el vaciamiento del canal, que dejó sin tareas a cientos de trabajadores y a partir del cual se redujo drásticamente la producción propia así como la emisión y cobertura de noticias”, señalaron los trabajadores mediante un comunicado. Los afectados acusan expresamente que esta maniobra obedece a una directiva “del titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi; del presidente de RTA, Miguel Pereira; y del vicepresidente, Emilio Lafferriere”.

En su misiva, los trabajadores de prensa de la TV Pública mostraron su preocupación ante la posibilidad de que el objetivo de fondo sea la tercerización del personal para controlar la información que se difunde en la web. “La primera consecuencia de una web sin periodistas –afirman– no es otra que la censura. De esta manera, personal tercerizado y/o por fuera de una Ley nacional como el Estatuto del Periodista Profesional (con cláusula de libertad de consciencia que no desconoce la línea editorial impuesta por las autoridades pero que protege al periodista), así como del área de Noticias del canal, discriminará los contenidos periodísticos de los noticieros y definirá cuáles deben subirse a Internet y cuáles no, convirtiéndose en un censor de la información pública”. La comisión interna, además, subrayó la “paradoja de una gestión que hacia afuera utiliza como eslogan ‘todas las voces’ pero hacia adentro persigue y ataca a los trabajadores que se organizan y defienden sus derechos”.

Los trabajadores de prensa de la TV Pública, nucleados en SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), manifestaron su rechazo a la “intimidación, la persecución y la censura” de la que son objeto desde hace un tiempo. A la vez, le exigieron al gerente de noticias y presidente de Fopea, Néstor Sclauzero, y al subgerente Jorge Goldenberg, que se “pronuncien” ante lo que está ocurriendo en el área informativa de la TV Pública. “De lo contrario –cierra el comunicado–, quienes debieran defender el rol de los periodistas en el sector Noticias de la web se convertirán automáticamente en coautores de este ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información pública en las plataformas digitales y redes de la TV Pública”.