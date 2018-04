Los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) continúan hoy con el paro de actividades que iniciaron ayer en reclamo por las paritarias y para exigir que la Corte Suprema bonaerense se expida en favor de anular la ley 15.008 que modifica la jubilación de los empleados del banco. En este marco, la atención al público se retomará el jueves pero de inmediato retomarán la medida de fuerza el viernes por el paro nacional convocado por la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo, luego de rechazar el último ofrecimiento salarial de un 15 por ciento en tres cuotas y con la disminución del monto de algunos ítems que integran el salario de los trabajadores bancarios.

“El paro de ayer y hoy está enmarcado en el reclamo por la anulación de la ley de la caja de jubilaciones, que tal como lo veníamos anticipando y presentando nosotros, el Banco Provincia tal cual quedó redactada la ley tiene que hacerse cargo del déficit de la caja de jubilaciones”, explicó a PáginaI12, Federico Bach, titular de La Bancaria Seccional La Plata. Además de modificar el régimen previsional, la norma que fue impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal y aprobada en la Legislatura, elevó la edad jubilatoria de 57 a 65 años. El gremio recurrió entonces a la justicia. “El primer tramo del trámite ante la Corte se consiguió cuando aceptaron el reclamo por la vía de la inconstitucionalidad de la ley que presentamos. Como se aceptó ahora están pidiendo documentación y todavía no está resuelto”, precisó el dirigente gremial. En ese sentido, Bach advirtió que ven con “preocupación” el futuro del Bapro ya que el balance que cerró el 31 de Marzo arrojó una pérdida de 1.800 millones. “Como vienen estos números calculamos que a fin de año va a cerrar un balance entre 7.000 y 8.000 millones de negativo y en realidad comienzan a correr riesgo las miles de fuentes de trabajo mas allá del reclamo jubilatorio”, aseguró. Además del reclamo por la caja jubilatoria, la huelga incluye la discusión por las paritarias que aún no se cerraron, y que en la última propuesta oficial, la patronal bancaria se mantuvo con el porcentaje que pretende el gobierno de 15 por ciento divido en tres tramos y con una reducción de items complementarios que fue rechazado por la Asociación Bancaria. “En el medio también se da una discusión de paritarias, que vencen siempre el 31 de diciembre y ya estamos en Abril y todavía no hemos podido alcanzar un acuerdo salarial”, advirtió Bach. “Hay una reunión pendiente esta semana en el Ministerio de Trabajo para continuar con las negociaciones salariales pero está lanzado el paro del 6 de abril a nivel nacional”, concluyó.

En tanto, a través de un comunicado gremial, Palazzo apuntó contra el gobierno calificándolo como “absolutamente insensible” y “abiertamente dirigido a la satisfacción de los intereses de los poderosos” que “direcciona sus energías y propósitos a cercenar conquistas, abrogar derechos y reducir las acciones sindicales”. Asimismo, el líder sindical definió la jornada de lucha como “la contundente respuesta” que está recibiendo el gobierno por parte de los trabajadores organizados.