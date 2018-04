“El dinero suyo se mezcla con el dinero sucio del mundo y usted ha dicho que las offshore son legales. Serán legales pero se usan para la corrupción, claramente como mínimo están evadiendo impuestos”, señaló el presidente del bloque de diputados del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, al cuestionar la exposición del ministro de Finanzas Luis Caputo, quien previamente había dicho que tener empresas en paraísos fiscales “no es un delito” .

Rossi enfatizó que Caputo “mintió a los argentinos” durante su comparecencia en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda porque en su declaración previa manifestó que “era testaferro” en la offshore Noctua, cuando en 2014 había dicho que era sólo “un gerenciador”. “Usted dijo recién que era testaferro, que prestó nombres. Si es cierto, ¿de quién era testaferro?”, se preguntó el diputado.

El jefe del bloque del FpV recordó además que el informe de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense “no decía que era fiduciario sino que era dueño, que tenía un porcentaje en las acciones”. Y entonces insistió con otra pregunta ante las inconsistencias de la presentación del ministro: “¿Por qué no nos dijo en noviembre que usted era prestanombre? Nos está mintiendo. ¿Por qué no lo aclaró en sus presentación jurada de 2015 y 2016? ¿Se olvidó que tenía una offshore. Uno se puede olvidar que tiene una scooter, no una empresa offshore".

En ese sentido, señaló coincidencias entre los distintos funcionarios del gobierno nacional, quienes “naturalizan” los paraísos fiscales en vez de condenarlos. “Este es el único país del mundo en el que el presidente y sus funcionarios lo justifican, lo naturalizan, les parece que está bien evadir, les parece un hecho natural”, subrayó Rossi. En esa línea, resaltó que en el gobierno “la mayoría tiene cuentas off shore”.

“Usted recién decía que los argentinos ya no creen, pero no le parece que los primeros que tiene que creer son ustedes. ¿Que los primeros que tienen que traer la plata que está en el exterior son ustedes? No nos está gobernando el espíritu santo, son ustedes”, amplió al apuntar contra los ministros, como Juan José Aranguren, que justificaron tener sus ingresos fuera del país.

“Como dijo Obama, a las offshore solo acceden los ricos. El problema que tenemos hoy en la Argentina es que los ricos nos gobiernan”, completó.