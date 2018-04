El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay dejó al descubierto que una de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri no estaban ni siquiera en la plataforma de Cambiemos. Durante una entrevista televisiva aseguró que la eliminación del Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores “no se podía hacer” y “nunca estuvo en ningún programa económico” de gobierno.

La desmentida refiere a un spot de campaña en el que el entonces candidato Macri había sostenido que “el Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo” y que por ello “en mi gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuestos a las Ganancias”. Como se sabe, esto finalmente no ocurrió. Lo que no se había dicho fue que esto no estaba ni siquiera contemplado.

“Eso no se podía hacer. No estuvo en ningún programa económico, que yo sepa, eliminar el Impuesto a las Ganancia para los trabajadores”, confesó Prat Gay al tiempo que defendió ese gravamen como “el más justo de todos” con una particular explicación: “Le cobra a todos cualquiera sea su ingreso y en proporción al ingreso. Mucho más injusto es el IVA o Ingresos Brutos”.