Una cámara llegó a registrar el momento en que el ministro de Finanzas Luis Caputo escribía el mensaje que le envió a la diputada Gabriela Cerruti y con el que se desencadenó el escándalo. "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala", mostró Cerruti el papelito que llegó hasta su banca y que interpretó como una falta de respeto, “una amenaza” o una “banalización”, “Es machista, tilingo y todo eso”, dijo enojada la diputada.

La filmación muestra al ministro escribir algo durante la disertación del senador Pino Solanas. Acto seguido le alcanza el papel, que coincide con las características del mostrado por Cerruti, a otra persona. Más tarde, la propia diputada es quien cuestiona la falta de respeto de Caputo y da cuenta del mensaje enviado previo a su turno para preguntar.

"Me manda un papelito a través de su secretario que dice ‘mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala’. Soy una diputada, es un funcionario que tiene que rendir cuentas, no puede hacer eso”, relató Cerruti. Caputo aprovechó el alboroto para retirarse del recinto y la sesión se levantó.