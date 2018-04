Estudiantes universitarios de grado y de posgrado; docentes de todos los niveles; activistas y militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos políticos; funcionarios públicos; trabajadores de prensa; miembros y gestores/as de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en temas sociales y políticos, nacionales e internacionales podrán cursar desde el próximo mes de mayo la Especialización y el Curso Internacional en Procesos Políticos Latinoamericanos en el Siglo XXI dictada por Clacso, junto a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Esta Especialización se propone problematizar la coyuntura actual de América Latina, abordando su pasado reciente. Estamos frente a un momento en donde América Latina vive una restauración conservadora. Esto también nos interpela a pensar qué faltó, qué asignaturas pendientes tienen estos procesos populares que dominaron el inicio del nuevo Siglo”, destaca el Diputado Nacional y Director de la Especialización Daniel Filmus.

La propuesta se distingue por contar con un destacado equipo docente entre los que se encuentran la Senadora Nacional y Ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la Ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y el Ex presidente del Ecuador, Rafael Correa, entre otros referentes regionales.

La elección del plantel no es casualidad ya que desde las instituciones organizadoras se proponen realizar un análisis integral, sin dejar de tener en cuenta las particularidades nacionales de cada país, de la nueva coyuntura regional marcada por el giro conservador que han experimentado numerosos países de América Latina en los últimos años, así como estudiar los avances logrados en las primeras décadas de este siglo.

“Pretendemos debatir y discutir en la Especialización desde distintas perspectivas como la economía, las relaciones internacionales, la ciencia política, el desarrollo social, el científico y tecnológico y la perspectiva de género; y de la mano de varios de los más importantes protagonistas de estas transformaciones y muy importantes intelectuales que han analizado y abordado críticamente estos procesos. Con todos y todas ellas, buscamos poder trabajar sobre lo que pasó, lo que pasa y los actuales desafíos de los movimientos nacionales y populares de la región.", agregó.

El posgrado, que también cuenta con la coordinación general de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carolina Mera, aportará herramientas para el análisis crítico, la investigación multidisciplinaria y la intervención institucional en áreas claves del campo de la política internacional y las ciencias sociales en general desde tres dimensiones centrales: la política, la economía y la relativa a la ampliación de los derechos ciudadanos y los procesos de inclusión.

“Desde la UMET creemos que el debate sobre lo que sucedió en nuestra región en los últimos años, y lo que está sucediendo ahora, no solo es ineludible sino indispensable. Es necesario abordar los procesos de transformación, las conquistas alcanzadas y reflexionar, debatir, identificar los avances pero también los aspectos pendientes”, enfatiza sobre la propuesta académica Nicolás Trotta, Rector de la UMET y a cargo del Seminario “Análisis del Estado en los diversos ciclos políticos latinoamericanos”.

En el mismo sentido, Carlos Gentili, Director de Clacso expresa: “Pensar las transformaciones políticas del continente es un ejercicio que tiene que ver tanto con las deudas históricas que tienen los gobiernos con nuestras sociedades como con las políticas que un ciclo de gobiernos progresistas llevó adelante y hoy están siendo desmanteladas en un giro hacia la derecha sin precedentes en la región.”

La inscripción estará abierta hasta el próximo 15 de abril a través de un formulario en línea disponible en www.clacso.org.ar, donde también se puede consultar el programa completo de la Especialización.