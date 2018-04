Luego de la polémica abierta en "La noche de Mirtha Legrand", donde una de sus invitadas, Natacha Jaitt, vinculó a periodistas y conductores con los abusos sexuales denunciados por adolescentes de las inferiores de Independiente, el procurador general bonaerense Julio Conte Grand encabezó una conferencia de prensa junto con la fiscal de la causa, María Soledad Garibaldi, para desmentir aquellas versiones, adelantar que realizarán conferencias periódicas para informar el avance de la causa y subrayar que "nada de lo que no se dé oficialmente es información veraz".

Por su parte, la fiscal Garibaldi adelantó que, además de los cinco adultos detenidos por la red de abuso y explotación sexual que se investiga, hay nuevas personas sospechosas surgidas a partir de las primeras testimoniales y del entrecruzamiento de los llamados entre los celulares de los 60 chicos de la pensión de Independientes y los imputados. "Surgen entre 40 y 60 contactos en común, a partir de ahí tenemos que analizar si se trata de otras víctimas o victimarios", indicó la fiscal.

La representante del Ministerio Público también informó que se investigarán bajo la figura de "grooming" los casos identificados de adolescentes que fueron contactados por los pederastas, pero que rechazaron la oferta. "Tenemos muchos chicos que fueron contactados, pero que, por suerte, no llegaron a caer ante estas personas", señaló la fiscal.

"Vamos bien encaminados", destacó la fiscal y consideró "positivo que (el caso) haya trascendido porque todo el Poder Judicial de la provincia está a disposición para que pueda esclarecerse, siempre respetando las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso".

Según Garibaldi, hasta el momento, son siete los casos probados de abuso en la pensión de Independiente y amplió que existen "10 potenciales víctimas más", por lo que insistió ante los medios de comunicación la obligación de "cuidar la preservación de sus identidades y las de sus familias".

El procurador Conte Grand comenzó la conferencia de prensa refiriéndose a las personas que fueron "injusta e inadecuadamente" involucradas en la investigación, en alusión a las acusaciones televisivas hechas por Jaitt en el programa de Legrand. "Ningún periodista, ningún responsable de medios, ningún artista ni ningún conductor de televisión se encuentran vinculados en nuestra causa", resaltó el procurador.

Conte Grand aseguró a los periodistas presentes que "si en algún momento alguna persona, que no está involucrada en la causa al día de hoy, lo estuviera porque es mencionada por alguna de las partes, se van a enterar oficialmente por nosotros antes que por cualquier otra medio".

En relación a los trascendidos acerca de una denuncia hecha por la fiscal durante el transcurso de la investigación, Conte Grand explicó que esa información figuraba en el Sistema Interno del Ministerio Público (SIMP), aunque aclaró que "no hubo acceso a material sensible, pero sí nos complica que se conozcan anticipadamente medidas procesales", hecho por el cual ya se abrió un sumario interno.

En ese marco, Conte Grand anticipó que a partir de hoy toda la información sobre la causa será dada oficialmente en conferencias de prensa periódicas y advirtió: "Nada de lo que no se dé oficialmente es información veraz". "No hace falta que explique lo importante que es en este caso en particular. Muchos de ustedes son compañeros de trabajo de personas que han sido afectadas por rumores infundados", advirtió el titular del Ministerio Público colaboración a los medios de comunicación.

Por último, el titular del Ministerio Público insistió en la importancia de proteger a las víctimas y a quienes quieran ofrecer su testimonio. "Les quiero garantizar a las víctimas y a sus familias que estamos para acompañarlos en este momento tan doloroso, en el que han tenido la valentía de poner a consideración nuestra la eventual comisión de delitos", concluyó Conte Grand.