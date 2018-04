Luego de tres postergaciones, y en medio de amenazas a referentes de derechos humanos (ver aparte), comienza hoy el juicio Feced III, contra 13 represores. El Espacio Juicio y Castigo convocó a "acompañar a los testigos y querellantes más que nunca; hoy que los personeros de la impunidad vuelven a la carga con amenazas e intimidaciones".

La cita es a las 9.30 en los Tribunales Federales de Oroño al 900. Allí estarán organizaciones de derecho humanos, sociales, sindicales y políticas que se agrupan en el Espacio Juicio y Castigo. "A pesar de las demoras y obstáculos que nos han puesto en esta causa, estaremos en las puertas de tribunal para decir que no hay amenazas ni intimidación que eviten que sigamos exigiendo el juicio y castigo para los genocidas vendepatria", plantearon en un comunicado.

El juicio que inicia hoy, con 13 imputados en el banquillo y unos 322 testigos (entre sobrevivientes, familiares y expertos), "debió haber comenzado el año pasado y sufrió tres postergaciones que le permitieron al cura Eugenio Zitelli ‑quien según testigos, presenciaba las torturas en el Servicio de Informaciones‑, extender su impunidad hasta el último de sus días", expresaron por el cura fallecido la semana pasada.

Con el sacerdote ‑ya fallecido‑, los represores juzgados serán Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.

Los casos que se juzgarán tienen 152 víctimas, que estuvieron cautivas en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención y tormentos de los que funcionaron en la provincia. En tanto, los delitos que constituyen la acusación son: privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados ‑sólo el acusado es Marcote y por dos víctimas‑; homicidios agravados ‑sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura‑ y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.