Charla sobre neoliberalismo, populismo y paraísos fiscales

CFK dialoga con Correa

La ex presidenta argentina y el ex mandatario ecuatoriano conversan sobre el rumbo político de la región, el neoliberalismo, el populismo, los paraísos fiscales y las sociedades offshore. “Lo que ellos llaman populismo es todo lo que no pueden entender”, definió Correa. “No pueden negar lo logrado”, agregó Cristina Kirchner sobre sus años de gobierno.