El diputado y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, como así también su colega Rodolfo Tailhade, adelantaron que le solicitarán al senador José Mayans, presidente del Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa, que se reanude la comparencia del ministro de Finanzas Luis Caputo, quien huyó ayer del Congreso Nacional aprovechando el escándalo que provocó la nota que le envió a la diputada Grabriela Cerruti. Además de subrayar la inconsistencia de sus respuestas acerca de las offshore en las que aparece como accionista y de que haya eludido dar explicaciones acerca del vertiginoso endeudamiento externo del gobierno de Cambiemos, los legisladores de la oposición resaltaron que Caputo, inclusive, “se complicó más” en su intento de defensa.

“No hubo ninguna explicación, creo que se escondió todo, no contestó los temas centrales y de la manera más torpe se levantó y no dio la cara”, subrayó Gioja en referencia a la decisión del ministro cuando aún faltaban exponer diez legisladores, algunos de ellos con preguntas muy concretas que comprometerían seriamente al funcionario. Tailhade, por su parte, insistió en que algunos de los diputados que todavía no habían podido hacer uso de la palabra, podían “ponerlo en evidencia”. “Ni en la cuestión de endeudamiento se manifestó solvente. Me pareció un cuevero brasileño hablando ante legisladores”, agregó el diputado en diálogo con Futurock.

Tanto Gioja como Tailhade advirtieron que las declaraciones de Caputo, quien había negado ser dueño de la offshore Noctua y se había autodefinido como “tenedor fiduciario”, no coincidían con los documentos presentados por la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense ni tampoco con lo que el mismo ministro había dicho años atrás.

Tailhade alertó en diálogo con FM La Patriada que el ministro dio dos versiones diferentes: “Cuando saltaron los Paradise Papers en noviembre, dijo que era el manager, pero en Noctua figura como dueño y ayer dijo que fue fiduciario. La única versión verídica es la de SEC, que dice que es accionista principal del 75 por ciento de las acciones de la offshore que controla a Noctua, y no hay ningún documento que pruebe nada de lo que dijo”.

Gioja, a su turno, recordó que "la misma Oficina Anticorrupción le ordenó a Caputo que declarara sus cargos anteriores a la función pública”, y amplió: “Si no lo hizo, incumplió con sus obligaciones". El presidente del PJ cuestionó la defensa acérrima que el ministro hizo de los paraísos fiscales. “En los Paradise Papers aparece Caputo como dueño de offshores, que en el mundo de las finanzas es de lo peor y ayer dijo que eran como cajas de seguridad, tratando de quitarse el mote que realmente tiene encima”, manifestó el diputado. “Un trabajador, un pequeño comerciante no puede hacer una offshore. Esta demostrado que los que tienen offshore son los que gobiernan el país y los que tienen plata. Cuando se le preguntó empezó a tartamudear, a contradecirse”, agregó el titular del PJ.

Tailhade, además, adelantó que tenía que hacerle preguntas muy precisas a Caputo sobre Dólar Futuro porque durante su comparecencia, el ministro “no se refirió a la empresa Axis, por la que está siendo investigado porque se empecinó en “hablar a título personal”. “Me quedé con la sensación de que Caputo se preguntaba a él mismo todo el tiempo: ¿Qué tengo que estar haciendo yo explicándole estas cosas a estos negros canjeapasajes?”, amplió luego al cuestionar la manera en que el ministro se dirigió a los legisladores durante toda la reunión de la Bicameral.