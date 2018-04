Mientras maestros, judiciales, estatales y trabajadores de la salud se movilizaban frente a la casa de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, en el marco del paro docente de 24 horas, la gobernadora María Eugenia Vidal acusó a los dirigentes gremiales de "no decirles la verdad" a sus afiliados. "Nuestra oferta es del 18 por ciento", sostuvo desde el piso de Canal 13, que emitió un reportaje en vivo.

La marcha en la Plaza San Martín, mientras tanto, fue encabezada por Roberto Baradel, de Suteba, quien advirtió que "la masividad" de la convocatoria respondía a "un rechazo fuerte a la oferta a la baja de la gobernadora". La Federación de Educadores Bonaerenses, por su parte, estimó que la medida de fuerza había obtenido una adhesión "de entre el 90 y 95 por ciento".

La pulseada de los sindicatos con Vidal subió de tono. La multitudinaria concentración de La Plata, de la que participaron más de 30 mil personas, demostró un contundente rechazo al techo del 15 por ciento de aumento salarial en que están empeñados tanto el gobierno nacional como el provincial.

"Yo dije en su momento que me gustaría que un docente ganara 40 mil pesos, pero no fue una promesa de campaña", dijo Vidal en la entrevista del 13. También aseguró que los docentes que cobran poco "trabajan medio día" y que muchos hoy no adhirieron al paro "porque les importan sus alumnos", se ufanó la funcionaria, quien ayer firmó la primera paritaria de la Provincia con un techo del 15 por ciento.

El acuerdo firmado en la víspera por UPCN y los sindicatos que integran Fegeppba, entre ellos Salud Pública, AERI (empleados del ministerio de Economía y de Arba) y APOC (organismos de control), implica la aceptación del tope del 15 por ciento en tres cuotas, sin cláusula gatillo, y una cláusula de presentismo, bajo el eufemismo de plus por "calidad y permanencia" en el servicio. Lo rechazaron los gremios mayoritarios, ATE, los judiciales y la Cicop (Salud), cuyos afiliados nutrieron la masiva protesta de la jornada en La Plata.