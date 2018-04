"El fallo de la Corte Brasil responde a una decisión política de proscribir a Lula de las próximas elecciones presidenciales", denunció el parlamentario del Mercosur y ex canciller Jorge Taina, quien coincidió con el análisis de los cinco jueces supremos que votaron a favor del hábeas corpus presentado por el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), y advirtió que "desde el punto de vista jurídico limita la presunción de inocencia".

Taina agregó que el voto del desempate, el de la titular de la Corte, Carmen Lúcia, significó "la continuación del impeachment contra Dilma Rousseff", quien fue derrocada por un golpe institucional a principios de 2016. "Primero sacaron al PT del gobierno y ahora quieren proscribir al candidato del PT, que es quien tiene mayor intención de voto. Es un golpe claro a la democracia", denunció el diputado del Parlasur.

El legislador también subrayó la debilidad probatoria de la causa impulsada por el juez Sergio Moro contra el ex presidente, que fue ratificada por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, y apuntó: "Lo insólito es que en un país donde el grueso de la dirigencia política está comprometida en casos de corrupción, las principales víctimas son Lula y Dilma, que no tienen ninguna prueba de corrupción en su contra y cuya honestidad no está en duda".

El ex canciller indicó que "la alianza que componen el poder económico concentrado, los medios de comunicación monopólicos, el sector financiero, los grandes capitales internacionales y parte del aparato de administración de Justicia" son quienes están detrás de la persecución judicial contra Lula y subrayó que "las últimas declaraciones de los representantes de las Fuerzas Armadas sirvieron para sumar presión a esa alianza".

"Parece que la batalla contra la corrupción la ganan los verdaderos corruptos del sistema", sentenció el parlamentario regional, quien alertó que la "alianza restauradora presente en varios países de la región pretende quitar toda posibilidad de desarrollo autónomo a América latina y disciplinar a los gobiernos y a los pueblos para volver a subordinarlos a los Estados Unidos".