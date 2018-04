Stevie Wonder se convirtió hoy en tuitero al publicar en @StevieWonder (cuenta activada en enero de 2015) su primer tuit, un video de cinco minutos en homenaje a Martin Luther King, al cumplirse medio siglo de su asesinato.

Loading tweet ...

El cantante de 67 años, ciego de nacimiento, subrayó que "El 4 de abril de 1968 a las 7:05 p.m., hora del centro, la vida del Dr. King fue trágicamente cortada. 50 años después, la necesidad de cumplir su sueño es mucho mayor que nunca. Comparte tu sueño y publica tu propio video #DreamStillLives. Difundir el amor... difundir la esperanza”.

El video se titula “El sueño todavía vive”, parafraseando al propio King, quien el 28 de agosto de 1963, en Washington, frente a una multitud, afirmó “Yo tengo un sueño”. Wonder, por su parte, reconoció que “las enseñanzas del doctor King me llevaron a mí y al mundo a darle una oportunidad a la paz. Su sueño aun está en nosotros”.

A continuación aparecen diferentes testimonios. Los primeros son los de Barack y Michelle Obama. El ex presidente norteamericano, el primer negro en llegar a la Casa Blanca, dice que “mi sueño es un mundo en el que nos reconozcamos unos a otros y construyamos paz y justicia para nuestros hijos”. Mariah Carey, Whoppi Goldberg, James Corden, Billy Crystal también participaron de la iniciativa de Wonder.

En 1985, Stevie Wonder se había manifestado abiertamente por un símbolo viviente de la lucha por la igualdad. Fue en la gala de los Oscars, cuando subió a recibir la estatuilla por la canción I Just Called To Say I Love You y se la dedicó a Nelson Mandela, preso desde 1963 en la Sudáfrica del apartheid. Al día siguiente de ese discurso, el régimen racista prohibió al cantante en Sudáfrica.