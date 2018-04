Argentina y Chile volverán a enfrentarse entre hoy y mañana por la Copa Davis en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. El equipo comandado por Daniel Orsanic, campeón del certamen en 2016, parte como favorito, pero los dirigidos por el ex top ten Nicolás Massú están preparados para dar el batacazo. La que arranca hoy será la serie número 17 de la historia de duelos tenísticos entre ambos países. La última vez, el 7 de abril del 2000, en el Parque O’Higgins de Santiago, terminó en escándalo, con sillazos incluidos.

Ese antecedente entre argentinos y chilenos lo vuelve un duelo en apariencia caliente. Aunque, esta vez, las circunstancias no son las mismas. Argentina será local en San Juan, a donde la Asociación Argentina de Tenis decidió trasladar la serie por la Zona Americana de ascenso para atraer al público del interior; y el clima futbolero, presente en aquella trifulca del 2000 –la Selección de Bielsa venía de golear 4-1 a la Roja–, no tendrá protagonismo esta vez, más allá de algún posible recuerdo de las dos Copas América que los trasandinos le ganaron recientemente al equipo de Lionel Messi y compañía; o el de la eliminación de los chilenos que se quedaron afuera del Mundial de Rusia.

Dos de los protagonistas de la serie que no terminó debido a los incidentes violentos estarán hoy en el estadio sanjuanino: Massú y el subcapitán del equipo argentino, Mariano Hood –por entonces doblista junto a Sebastián Prieto–. Justamente fue durante el partido que Massú disputaba frente a Mariano Zabaleta cuando se disparó la bronca. Es que el tandilense, cansando de recibir monedazos de parte del público, se quejó ante el árbitro y decidió abandonar la cancha. Lo siguieron el capitán del equipo, Alejandro Gattiker, y sus colaboradores, y el resto de los jugadores argentinos. El público chileno los despidió con una lluvia de sillas y botellas, arrojadas desde las plateas.

Argentina se negó a seguir jugando la serie, que la ITF les dio por ganada a los chilenos. Luego les llegó el castigo, que les impidió jugar la Copa Davis en condición de locales durante dos años.

Tanto Massú como Orsanic se manifestaron a favor de una serie en paz, jugada entre rivales y no entre enemigos. Eso es lo que deberá ocurrir hoy cuando comience a disputarse el duelo que tendrá como premio para el vencedor el pasaje para disputar en septiembre próximo el Repechaje contra un rival procedente del grupo de los perdedores de la primera fecha del Grupo Mundial, cuyo nombre se conocerá la semana próxima, tras el sorteo correspondiente.

El sorteo realizado ayer en San Juan determinó que sea el bonaerense Nicolás Kicker (87 del ranking) el encargado de abrir frente a la mejor raqueta chilena, Nicolás Jarry (64), la serie que, a diferencia de como se juega en el Grupo Mundial, será al mejor de cinco pero en cuatro singles y un dobles a tres sets, concentrados en dos días de competencia. “La decisión de elegir a Kicker y no a Guido Pella no fue sencilla. Me decidí por el que más le puede aportar al equipo”, explicó Orsanic. También pesaron los antecedentes, Pella perdió las tres veces que se midió con Jarry: la última vez este año en el ATP de San Pablo, las otras en el challenger de Santo Domingo en 2017 y en el challenger de Quito 2014; mientras que Kicker perdió en dos oportunidades, en un torneo de categoría Future en Chile 2013 y el challenger de San Pablo en 2015. Además, para el capitán argentino, esta es una buena oportunidad para el debut copero del tenista de Merlo. Otra posibilidad es que el capitán argentino esté pensando en Pella para el dobles de mañana o para definir un hipotético quinto punto.

El primer punto comenzará a las 14 y, a continuación, el porteño Diego Schwartzman, la mejor raqueta argentina, se enfrentará con Christian Garín (217), segunda raqueta chilena, y en principio un rival accesible con el que no tiene enfrentamientos previos en el circuito ATP, pero se midió dos veces en Challenger en 2014, con un triunfo para cada uno: el chileno ganó en Buenos Aires y el argentino lo hizo en Colombia.

Mañana, también desde las 14, será el turno del dobles para el que, en principio, fue anunciada la dupla que componen los especialistas Guillermo Durán (71 del ranking de dobles) y Máximo González (80). Massú, por su parte, anunció a Jarry y a Hans Podlipnik (44 en dobles). A continuación se medirán las dos primeras raquetas de cada equipo, Schwartzman y Jarry, y en caso de ser necesario lo harán las dos segundas raquetas.