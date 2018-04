Ghiggia, el que silenció el Maracaná

“Alcides Ghiggia está parado solo en el centro del escenario. Está encorvado, tiene las piernas quebradizas, el pelo seco peinado hacia atrás, los ojos cansados. Un oleaje de arrugas le baña la frente. Está serio. Tiene 85 años y sostiene un micrófono. Delante de él hay gente sentada en sillas de plástico; detrás de él, una publicidad del whisky Dunbar. Eduardo Larbanois y Mario Carrero acaban de cantar ‘Crónicas de la soledad’, una canción que compusieron para homenajear a la selección de Uruguay campeona del Mundo en 1950. Ghiggia, que los acompaña de gira contratado por Dunbar, le guiña a Beatriz, su esposa, que está en la primera fila. Ella le sonríe.

–Disculpe, Alcides, disculpe, pero digamé, digamé, ¿con cuál fue? –le pregunta una adolescente que se acercó sigiloso hasta el escenario–. Digamé, ¿con qué pie le pegó?

–Con éste –le señala sorprendido Ghiggia–, con el derecho.

–Disculpe, pero, ¿se lo puedo besar?

–Eh, bueno… bueno…

–¿Puedo, Alcides, puedo?

- Bueno, m’hijo, sí.

El adolescente le besa el pie derecho y vuelve emocionado a su silla.

–Bueno, menos mal que me bañé hoy –bromea Ghiggia.

La gente se para y lo ovaciona, él vuelve a sonreir. Carraspea, está por contar la misma historia que cuenta desde el 16 de julio de 1950.”

Así comienza una excelente nota publicada en septiembre del 2013 en el número 2 de la revista Don Julio, con la firma del periodista Federico Bassahún. En la crónica, además de estas singulares giras que realizaba por el interior de Uruguay, se cuenta que en el 2012 sufrió un grave accidente en la Ruta 5 que le provocó varias fracturas que obligaron a la internación en Montevideo durante más de un mes en coma farmacológica; que le levantaron una estatua en Las Piedras, pero a Ghiggia no le gusta porque lo hicieron rubio; que una vez un canciller uruguayo le dijo que el pueblo le debía mucho y Ghiggia le respondió no, el pueblo no me debe nada, los que me deben son ustedes; que en su casa tiene todos los relatos del gol a Brasil, pero hace años que su joven mujer no deja que los escuche para evitar las emociones.

El legendario delantero uruguayo falleció dos años después de aquella nota, por esas cosas del destino el mismo día que se conmemoraba un nuevo aniversario (el número 65) de aquella histórica gesta deportiva.

Todos los medios recordaron en sus notas necrológicas una frase que, como su gol, quedó grabada para siempre: “Al Maracaná lo silenciaron tres personas: el Papa, Frank Sinatra y yo”.

Ghiggia fue un destacado futbolista, un puntero veloz, sorprendente, que había comenzado su carrera en el club Sudamérica y tuvo un paso fulgurante por Peñarol entre 1948 y 1953, integrando una famosa delantera, algo así como “la máquina” uruguaya, con Hohberg, Miguez, Schiaffino y Vidal, que fue la base del seleccionado que ganó el Mundial del ‘50. Aquel torneo le abrió las puertas de Europa y jugó en la Roma (1951-2) y años más tarde en Milan (1962-63).

Hace unos años, los uruguayos le hicieron un homenaje a Ghiggia: llenaron el Centenario, lo llevaron al centro de la cancha, escucharon por los altavoces el relato de Alcides Solé de aquel famoso gol y hubo una explosión de júbilo que contrastaba con lo ocurrido en el ‘50, cuando sólo hubo silencio en el Maracaná.

Durante años tuvo que repetir mil y una vez cómo había hecho aquel gol y aceptó resignadamente el papel que le tocaba. Cada vez que los uruguayos tenían una parada futbolística importante, ahí estaba Ghiggia para recordar el Maracanazo.

Cuando murió, el gobierno uruguayo dispuso honores especiales: lo velaron en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. El presidente Tabaré Vázquez se enteró en Brasil, justamente en Brasil, en su viaje a la cumbre del Mercosur. “Ironías que tiene la vida; estamos en una fecha en la que tenemos que festejar y en estas horas se cambia el festejo por el dolor”, dijo Vázquez en alusión a la muerte del héroe futbolístico justo un 16 de julio.