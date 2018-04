En medio de los reacomodamientos del peronismo, el presidente Mauricio Macri también movió sus fichas. Ayer viajó al noreste argentino (NEA) y estuvo reunido con los gobernadores de Misiones, Hugo Mario Passalacqua, de Corrientes, Gustavo Valdés, del Chaco, Domingo Peppo, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet. El mandatario luego ofreció una rueda de prensa en Puerto Iguazú y destacó que, con el relanzamiento del Plan Belgrano –cuyos logros hasta ahora son desconocidos–, buscarán crear “empleo de calidad” en el NEA. La recorrida se enmarca en el lanzamiento de la precampaña por la reelección que tuvo como su primer acto el anuncio de la reducción de la pobreza.

Además del acto, Macri tuvo reuniones bilaterales tanto con Valdés, un radical alineado con Cambiemos, como con el gobernador de Formosa, el peronista Gildo Insfrán. A ambos los recibió en Misiones, en el Viejo Hotel de Cataratas. Según comunicó la Presidencia, “Macri y Valdés analizaron los avances que está realizando Corrientes en materia de turismo y obras viales”. Con Insfrán, por su parte, conversaron sobre “un proyecto de avanzar en una mejora en la transitabilidad de la ruta nacional 11 y construir una avenida de circunvalación en la capital provincial”. Otro tema fue el Centro de Medicina Nuclear que lleva adelante la provincia.

Macri destacó que “el turismo es el principio de una revolución de empleo” (no habló de revolución productiva) y sostuvo que se puede crear “empleo de calidad” tanto en turismo como en la industria forestal, dado que “el modelo de inventar trabajo público está agotado”. Tanto es así que su ministro de Ambiente, Sergio Bergman, pagó un millón de dólares por un informe que aconseja invertir en hongos y larvas de mosca. La creatividad para el gasto público no tiene límites, cuando no se trata de empleo.

Mientras, Macri se dedicó a predicar austeridad con los sueldos y los puestos de los trabajadores estatales: “El sobreexceso de nombramiento público que ha habido en los últimos años terminó en una carga impositiva que aplasta a la ciudadanía”, sostuvo ante los gobernadores. Toda una señal de lo que les espera a quienes –a diferencia de los gobernadores de San Luis y La Pampa– se mantienen dentro del pacto fiscal que impuso el gobierno nacional el año pasado.