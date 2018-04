La CGT expresó su “más enérgico repudio” contra el fallo de la Corte Suprema de Brasil que habilitó la detención de Lula Da Silva y denunció una proscripción contra el ex mandatario. “Rechazamos la vulneración del derecho a la libertad hasta tanto no exista una sentencia definitiva. El golpe institucional que empezó con la destitución de la compañera Dilma Rousseff hoy se consagra con la injusta decisión judicial”, sostuvo el comunicado de la central obrera. También el Consejo Nacional PJ, el bloque de diputados del FPV-PJ y dirigentes como el ex canciller Jorge Taiana se expresaron en contra de lo que consideraron un fallo “proscriptivo” de la justicia brasileña.

Los trabajadores de la Argentina nos solidarizamos con los trabajadores de la hermana República del Brasil y con el compañero Lula”, sostuvo la CGT en su mensaje, y añadió: “Repudiamos, asimismo, la inapropiada intromisión de altos mandos de las fuerzas armadas brasileras, que atentan contra la convivencia y la democracia. Defendemos el derecho del pueblo brasileño a elegir democráticamente a su nuevo gobierno con la participación de todos los candidatos”, finalizó.

“Enviamos un enorme abrazo al compañero y amigo de la Patria Grande Lula da Silva y a todo el pueblo de Brasil que hoy está atravesando un golpe judicial sin precedentes”, señaló un comunicado del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ. La bancada sostuvo “que el plan de la derecha es que no haya más líderes populares que gobiernen para los trabajadores” en la región e instó al presidente Mauricio Macri “a adoptar medidas en relación con la delicada situación político-institucional y el déficit democrático existente en Brasil”, y reclamó “la unión de todos los sectores políticos democráticos y populares para resguardar el Estado de Derecho en la región”.

El Consejo Nacional del PJ expresó su “repudio” a la persecución política que sufre Lula. “La decisión del Supremo Tribunal Federal Brasileño de dar vía libre a la encarcelación del ex presidente sin haber agotado todas las instancias de apelación es una afrenta para el principio de presunción de inocencia que garantiza la constitución del país hermano pero, sobre todo, es una ataque directo a la institucionalidad democrática”, sostuvo el comunicado con la firma del sanjuanino José Luis Gioja.

“Lula, primero en todas las encuestas para la elección presidencial, es un verdadero dolor de cabeza para los poderes concentrados de un país gobernado a partir de un golpe parlamentario como el que sufriera Dilma Rousseff”, agregó.

“El ex canciller y diputado del Parlasur, Jorge Taiana, consideró que “el fallo de la Corte Brasil responde a una decisión política de proscribir a Lula de las próximas elecciones presidenciales”, y advirtió que “desde el punto de vista jurídico limita la presunción de inocencia”. Taiana agregó que el voto del desempate, el de la titular de la Corte, Carmen Lúcia, significó “la continuación del impeachment contra Dilma Rousseff”, quien fue derrocada por un golpe institucional a principios de 2016. “Primero sacaron al PT del gobierno y ahora quieren proscribir al candidato del PT, que es quien tiene mayor intención de voto. Es un golpe claro a la democracia”, denunció. El legislador también subrayó la debilidad probatoria de la causa impulsada por el juez Sergio Moro contra el ex presidente. “Lo insólito es que en un país donde el grueso de la dirigencia política está comprometida en casos de corrupción, las principales víctimas son Lula y Dilma, que no tienen ninguna prueba de corrupción en su contra y cuya honestidad no está en duda”, sostuvo.

“Sin Lula en la elección hay frade”, expresaron los referentes de Unidad Popular Víctor De Gennaro y Claudio Lozano. “La posibilidad de que el hoy candidato a la presidencia pueda ser detenido se inscribe en un contexto que amenaza la estabilidad democrática del país vecino”, consideraron.