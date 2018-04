La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volvió a disparar contra los sindicatos docentes. “El problema no son los docentes, son los dirigentes”, dijo la mandataria y, a pesar de haber sido desmentida por los gremios, insistió con que la oferta de su gobierno fue de una suba salarial de 18,3 por ciento. Roberto Baradel, de Suteba, rechazó esos planteos y sostuvo que “hagan lo que hagan y digan lo que digan, no le vamos a firmar una pauta salarial a la baja”.

Luego de la nueva jornada de paro en todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, Vidal salió a reforzar su discurso de mano dura contra los gremios. En un programa televisivo minimizó el impacto de la medida de fuerza y ratificó que le descontará el día a todos los docentes que adhirieron a ella. Dijo que "el 60 por ciento de los docentes fue a trabajar", que "la gente se está dando cuenta que los gremios los llevan a paros sin sentido”.

También repitió que los 6 mil pesos de presentismo y los 3 mil por capacitación que ofertó elevan el salario a un 18,3 por ciento. En una entrevista por AM 750, Baradel indicó que esto no es así porque esas sumas no son remunerativas, es decir que “no conforman el salario” en blanco y “son condicionales y por persona”.

Por su parte, Vidal intentó defender su propuesta. Dijo que los docentes pueden hacer la capacitación "en el horario laboral sin afectar al presentismo" y que, si bien "los dirigentes gremiales dicen que son conceptos en negro, no es así, son no remunerativas, porque son variables".

La oferta del gobierno fue del 15 por ciento en tres tramos: 7 por ciento en el primer trimestre, 4 en mayo y 4 en junio. “Siete más cuatro más cuatro es igual a quince”, sintetizó el titular de Suteba y subrayó que lo que reclaman los gremios “es no perder adquisitivo”. “Tenemos que hablar de un piso de 20 por ciento con cláusula de actualización automática”, concluyó.

Para Vidal, en cambio, "el problema no son los docentes, son los dirigentes gremiales" y “el docente no es tonto, se da cuenta", interpretó la mandataria provincial. En ese marco, atizó que el año pasado hubo en la provincia de Buenos Aires "17 días de paro" e indicó que los gremios promotores de las medidas de fuerza "terminaron aceptando la misma propuesta de otros gremios que no hicieron paro".

Baradel evitó prefirió no polemizar sobre esos conceptos y afirmó que la intención de la administración de Vidal sigue siendo “imponernos una pauta salarial a la baja y nosotros no se la vamos a firmar”. Por lo tanto, agregó, “hagan lo que hagan, digan lo que digan, aunque lleven a la gobernadora a todos los programas de televisión, no le vamos a firmar una pauta salarial a la baja”.