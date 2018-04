TEATRO

Por culpa de la nieve

Cristina, Adolfo y Blas son parte de una familia anglicana en Bélgica. Luego de un episodio confuso vinculado al dinero y algunas propiedades, su padre será arrestado y deberá pasar un año en la cárcel. Durante la condena se desencadenarán una serie de episodios trágicos en la vida de cada uno de los hijos. Escrita y dirigida por Alfredo Staffolani, se trata de una obra destacada en los rubros dramaturgia y diseño de iluminación en los Premios Teatro de Mundo edición 2015. Participó del Festival Novísima Dramaturgia Argentina, y fue editada en el compilado Los Nuevos (2016). Reposición durante abril, por cuatro únicas funciones. Con Nicolás Balcone, Juan Manuel Castiglione, Maria Eugenia López, Alejo Mango, Andrés Rossi, María Laura Santos y Paula Staffolani.

Domingo a las 17, en Teatro Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $300.

Nada del amor...

...me produce envidia. A una década de su estreno, las próximas once funciones serán celebración y despedida de este espectáculo teatral-musical centrado en el drama de una costurera de barrio a la que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, la obra de Santiago Loza es un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30. Con dirección de y puesta en escena de Diego Lerman, y la actuación de María Merlino.

Domingo a las 19, en Santos 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $300.

MÚSICA

Te agradezco el amor

A casi una década de La casa de la noche (2009), el disco con que el hasta entonces mutante proyecto de María Ezquiaga al frente de Rosal se estabilizó en un formato de trío, sostenido en la confiable sabiduría sonora de Martín Caamaño y Ezequiel Kronemberg —incluso en ese disco comenzó el aporte en las letras de la fotógrafa y poeta Guadalupe Gaona—, llega este EP que sirve de feliz anticipo de un próximo disco de estudio, el demoradísimo sucesor de Un fuerte en el corazón (2012). Con producción y mezcla de Kronemberg, y co-producción de Ezquiaga y Caamaño, son apenas tres temas, el que da título al EP y “Destino”, co-escritos por María junto a Gaona y Lucas Martín, y “Nada que decir”, con letra de la cantante y música de Ezequiel. Como invitados aparecen Candelaria Zamar en coros y Manuel Caizza en percusión en “Destino” y el piano de Hernán Jacinto en “Nada que decir”. Escribe María Ezquiaga, a modo de acertada presentación: “Quisiera que con Rosal aportemos algo distinto, abrazar a quién escuche, que este espacio sea una casa”.

La palabra no dicha

“Pequeñas canciones instrumentales”. Así es como el lider del Julián Solarz Grupo presenta el repertorio de su primer disco, en el que el pianista viene trabajando desde hace tres años con el quinteto que lo acompaña. El repertorio original propone una transversal sonora entre la riqueza armónica y la improvisación del jazz, la raíz rítmica del folklore afroamericano y el clima intimista del tango y la canción urbana. Se completa con dos versiones: “Música callada Nro 6”, del compositor catalán Frederic Mompou, y “Reloj de plastilina”, de Charly García.

ONLINE

Paradoja

“Esto no es una película de verdad”, dijo socarronamente la actriz Daryl Hannah acerca de su debut como realizadora, una suerte de western futurista y musical protagonizado por Neil Young (su actual pareja) y su banda Promise of the Real, acompañados por invitados como el legendario Willie Nelson. La historia transcurre en un futuro indeterminado en el cual los hombres y las mujeres viven en el más férreo separatismo, ellos cavando minas en busca de reliquias tecnológicas, ellas sembrando y cosechando las “semillas de la vida”. Rodados en Colorado en apenas algunos días, los 73 minutos de Paradox incluyen, desde luego, varias instancias donde la música toma el centro de la escena, en un escenario improvisado en una carpa india, alrededor de una fogata y en un recital a cielo abierto, la única instancia ciento por ciento documental del film.

Donnie Darko

La plataforma Mubi acaba de incorporar la versión restaurada de este clásico moderno del cine fantástico protagonizado por un adolescente acomplejado y un conejo gigante, siniestro profeta del fin del mundo (y dueño de una precisión matemática: el primer aviso llega 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos antes del fin de los tiempos). Dirigida por Richard Kelly y estrenada en el año 2001 sin pena ni demasiada gloria, la película comenzó a adquirir su estatus de culto casi de inmediato, cimentando la carrera tanto de su protagonista, Jake Gyllenhaal, como la de su hermana Maggie. Incluye el mejor uso de la canción “Head Over Heels” de Tears for Fears de la historia del cine.

CINE

Bazofi

Llega abril, llega el Bafici, llega el Bazofi. El próximo miércoles (con una gala de apertura en la que se exhibirá el segundo largometraje de Jonathan Demme, Crazy Mama) dará comienzo la nueva edición del muy establecido ciclo comandado por el historiador y coleccionista Fernando Martín Peña. Evento que puede ser visto como un contra-festival o bien como un complemento de la programación del Festival de Cine Independiente. El usual eclecticismo curatorial incluye este año una dosis del húngaro Miklos Jancsó (se proyectará la poco vista Cordero de Dios), el thriller galo de Alain Jessua Asesino calibre 45, el bizarro film sci-fijaponés Los bárbaros invaden la Tierra, de Ishiro Honda, y el sofisticado drama exótico de Frank Capra La amargura del general Yen (foto). Una charla sobre el formato 9.5mm a cargo de Peña y un homenaje al programa Caloi en su tinta son otras de sus actividades. Programación, días, horarios y sedes en facebook.com/Bazofi

Tarkovski en el Bellas Artes

Continúa durante el mes de abril el Festival Tarkovski en la sala de cine del Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2280), para todos aquellos que no hayan podido acercarse con anterioridad o simplemente deseen repetir la experiencia. Del Medioevo enfebrecido de religiosidad y paganismo de Andrei Rubliev al futuro enloquecedor del planeta Solaris, desde los campos de batalla de La infancia de Iván a los complejos territorios de la memoria de El espejo, la cada vez más importante obra del realizador ruso puede verse los viernes y sábados con entrada gratuita. La programación completa, con sus días y horarios, puede consultarse en bellasartes.gob.ar

TV

La venganza tiene ojos claros

No todo es La casa de papel en la televisión europea. Muchos años después de la viuda vestida de negro de Truffaut y su prima lejana, la novia sin nombre de Uma Thurman, llega esta historia de muerte, intriga y desquite protagonizada por una joven dispuesta a todo con tal de vengar la muerte de su madre y su hermano. Esta serie francesa protagonizada por Laëtitia Milot parece tener todos los condimentos para “atrapar” al espectador: un accidente del pasado que pudo no haber sido tal, el bello trasfondo de la Costa Azul, una familia mafiosa a la que hay que infiltrar y la lista de posibles víctimas escrita por una bella y mortífera mujer fatal. Y el amor, claro, ese inoxidable leitmotiv capaz de todo. La serie, producida por la poderosa cadena TF1, fue un gran éxito en su país natal y la señal Europa Europa ha comenzado a emitir los catorce capítulos que integran las dos primeras temporadas, a un ritmo de uno por semana.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

The Americans

Y llegó el final tan anunciado: los diez episodios de la sexta y última temporada de esta serie que, de manera poco explosiva pero perseverante, logró ganarse un lugar entre lo mejorcito de la producción televisiva contemporánea. Corre el año 1987 y la Guerra Fría está a punto de acabar, aunque nadie parece ser capaz de adivinarlo, mucho menos la pareja de espías soviéticos Elizabeth y Philip (apoyados logísticamente por su hija Paige), absolutamente insertados en la sociedad estadounidense, pero siempre al borde de ser descubiertos.

Martes a la medianoche, por Fox Premium Series.