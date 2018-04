Un fiscal solicitó ayer en un juicio oral que se condene a prisión perpetua a un hombre, acusado de haber asesinado, descuartizado y enterrado a su ex pareja, Yésica Campos, en diciembre de 2014, en El Bolsón. El pedido fue formulado por el fiscal Martín Lozada para Cristian Maldonado, quien llegó al juicio oral detenido, acusado del delito de “homicidio agravado por el vínculo y mediando un contexto de violencia de género”, que contempla la pena de prisión perpetua. “Me gustaría que algún día se aclare la muerte de la madre de mi hija, con pruebas”, aseguró Maldonado, tras lo cual dijo: “Soy totalmente inocente de lo que se me acusa, que sea violento no quiere decir que sea un asesino”.