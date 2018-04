El tenista argentino Nicolás Kicker, debutante en la Copa Davis, consideró que bajó “mucho su nivel” y eso le “costó la derrota” ante el chileno Nicolás Jarry, en la serie que ambos países juegan en San Juan, por la Zona Americana I de ascenso. “Había empezado bien el partido, pero bajé mucho mi nivel, sobre todo en el tercer set, y eso me costó la derrota”, analizó Kicker, de 25 años, en la rueda de prensa que ofreció luego del partido que inauguró la eliminatoria en el estadio Aldo Cantoni. “Pese a que estaba muy nervioso, hice lo mejor al principio. Si bien en el último set me quedé, Jarry jugó mucho mejor, fue superior y terminó haciendo un gran partido”, concluyó Kicker.

Del otro lado, el chileno Jarry consideró que haber estado “fuerte mentalmente” le permitió imponerse sobre el argentino, en el primer punto de la serie. “Creo que gané porque estuve fuerte mentalmente. Kicker comenzó bien y en ese momento no bajé los brazos, no me quedaba otra alternativa que luchar”, analizó el chileno de 22 años.

“Fue un partido durísimo, no se notó para nada que se trataba del debut de Kicker, al contrario, los puntos eran disputados y recién en el tercer set me sentí cómodo para jugar”, añadió el tenista trasandino. Jarry, la principal carta de triunfo de Chile, volverá a jugar hoy en el dobles junto al especialista Hans Podlipnik Castillo, en el tercer punto de la serie.

“Tenemos que seguir luchando, esto será largo. Por suerte tengo un gran equipo detrás mío, me apoyaron mucho y me tranquilizaron hasta que le encontré la vuelta al partido”, comentó finalmente Jarry.