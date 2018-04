Fiel a su estilo, el gobierno de Cambiemos se hizo del quebrado ingenio jujeño La Esperanza. A través de un proceso licitatorio denunciado como irregular, la Justicia entregó la planta productora de azúcar al grupo Omega Energy, cuyos inversores figuran en los Panamá Papers. Es la misma empresa que intentó sin éxito comprarla en diciembre, cuando lo anunció con estridencia el gobernador Gerardo Morales, luego de despedir y reprimir a sus trabajadores. Y no es la primera vez que aparece un funcionario macrista a ambos lados del mostrador: tal como anticipó PáginaI12, el director de la flamante propietaria de La Esperanza es Facundo Fernández de Oliveira, quien se desempeña como gerente de recursos humanos de radio Nacional desde julio de 2016.

El juzgado de la quiebra a cargo de Juan Pablo Calderón, anunció que el grupo Omega Energy, de capitales colombianos, adquirió el ingenio que quebró hace dos décadas y cuyo principal acreedor es el Estado. A fines de enero Omega constituyó una sociedad en el país, Agroindustria La Esperanza S.A, cuyo director Fernández de Oliveira es el mismo que estampó su firma en varios de los telegramas de despidos discriminatorios que hubo en la emisora estatal al comienzo de la gestión de Cambiemos.

El anuncio de venta del ingenio tuvo lugar horas antes de la apertura de las sesiones legislativas por parte del gobernador, mientras afuera de la Legislatura la policía reprimía a los trabajadores estatales. Veintidós detenidos y una docena de heridos con balas de goma y objetos contundentes como consecuencia del accionar policial dejó como saldo la manifestación realizada el miércoles por el Frente de Gremios Estatales en las cercanías de la Legislatura y de la Casa de Gobierno. La misma saña había desplegado Morales en diciembre, cuando desalojó a los trabajadores del ingenio que protestaban con un corte de ruta por los despidos, y a quienes mantuvo detenidos durante la Nochebuena.

La operación implica 86 millones de dólares a pagar en tres cuotas por el grupo empresario, pero el valor del ingenio es tres veces superior, como explicó este diario al publicar el informe de Gastón Remy, docente de la Universidad Nacional de Jujuy y economista. “Es un regalo, y otra concesión del gobierno y de la justicia al grupo Omega consiste en permitirle quitar las categorías a todos los trabajadores que continúen y rebajar conquistas del convenio laboral. Luego de dos años quedó en claro que desde el gobierno y el Estado, siendo los principales acreedores de la quiebra, facilitaron un negociado fenomenal. Y el beneficiado es un grupo que tiene funcionarios de Cambiemos, un capital solo de 100.000 pesos declarado en Argentina y participa en decenas de sociedades off-shore, se hace del ingenio y de sus 70.000 hectáreas de tierra”, describió Remy. A su criterio esta entrega tuvo colaboradores. “Los diputados del PJ se negaron a tratar un pedido de interpelación al ministro de ‘desguace del ingenio’ Juan Carlos Abud Robles presentado por los diputados del FIT”, agregó el experto. Así, finalmente resultaron ganadores Morales y sus socios y perdedores los 338 trabajadores despedidos, y los 120 que aún reclaman por su reincorporación, en una lucha que lleva cuatro meses, acompañados por sus mujeres.

El titular de la compañía, Omar Leal Quiroz, y su vicepresidenta Sofía Alejandra Santodomingo, figuran en el listado que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó en lo que se dio a conocer como los “Panamá Papers”. Según una investigación de La Izquierda Diario, en las Islas Vírgenes Británicas, donde funciona uno de los principales paraísos fiscales del mundo, Leal Quiroz tiene una compleja arquitectura de empresas en las que participa como presidente o director. Entre las cuales se destacan la Dragon Fly Overseas Inc (IVB) y Omega EnergyGroup (BVI). Esta última dentro del esquema de empresas del grupo aparece con el rol de “madre” y las dos empresas que se desprenden en orden de importancia, Panacol Energy Inc. y Omega Energy International, tienen sede en Panamá.

Tras una primera lectura del balance contable de Omega Energy surge que la empresa facturó poco más de 80 millones en 2013 y 2014 respectivamente, y posee un patrimonio neto de poco más de U$S 100 millones. Si recordamos que el grupo Omega en la conferencia junto al gobernador Morales anunció que aportarían 85 millones de dólares en efectivo en el Ingenio La Esperanza, teniendo en cuenta los balances antes mencionados, no queda claro cómo el grupo puede obtener ese monto de inversión que supera su facturación anual. En tanto, en un análisis general de los balances del grupo Omega Energy no se condice semejante estructura financiera off shore con más de 10 empresas entre Panamá e Islas Vírgenes Británicas para tan modesta facturación y patrimonio neto. Y tampoco les queda claro a los jujeños cómo hará un grupo especializado en petróleo para adecuarse a seguir fabricando azúcar.