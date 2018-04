El secretario general de ATE Capital se sumó a la propuesta que realizó la semana pasada el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, al reconocer que “si fuera por mí, tenemos que ir todos a la CGT y discutir ahí adentro”. La declaración del dirigente sindical se produce en medio de un complejo proceso de renovación de autoridades que llega adelante la CGT.

En una entrevista radial Catalano reconoció que “no hay más lugar para seguir armando experiencias sindicales distintas. Hay que dejar de perder tiempo y unificar el movimiento obrero para discutir hacia su interior”. En ese sentido, el dirigente de ATE pidió acelerar los procesos y reunirse en la sede de la calle Azopardo: “Hay que tratar de acortar los tiempos y volver a la CGT porque lo que está haciendo Macri es muy grosero y muy peligroso para nuestro pueblo y por eso hay que conseguir ese marco de unidad”, señaló Catalano. Es la primera vez que el titular de ATE Capital habla públicamente de esta posibilidad pero no es una novedad hacia el interior de su sindicato y de la CTA que conduce Yasky. De intentarse no será un proceso fácil porque hacia adentro de la CGT hay sectores que no comulgan con la alianza de la CTA con las organizaciones sociales.