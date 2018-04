“Quiero que el ministro de Finanzas Luis Caputo vuelva a rendir cuentas a la bicameral (de Seguimiento y Control de la Deuda Externa) pero dudo que lo haga como ya demostró con la huida. Considero que es viable que los diputados impulsemos una interpelación en el recinto, porque todos los bloques opositores, mas allá que algunos son amigables con el Gobierno, se quedaron muy inconformes por sus mentiras, el destrato, la huida, el desplante. Sería un marco institucional mas grave en el que el ministro no se nos ría en la cara, aunque considero que ya habría que promover su juicio político”, dijo a PáginaI12 el diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ). El legislador que inició a Caputo una causa judicial por el escándalo internacional de los Paradise Papers, que lo vincula con empresas offshore en guaridas fiscales, y otra a los grupos de inversión ligados a funcionarios macristas que se enriquecieron con los contratos a dólar futuro tras la devaluación que produjo el gobierno de Cambiemos, afirmó que llevará a la Justicia la versión taquigráfica de las respuestas del ministro ante la bicameral: “lejos de zafar, Caputo complicó su situación y la de otros funcionarios del Gobierno como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana”, sentenció. En la entrevista con PáginaI12, Tailhade desgrana lo que a su juicio son las mentiras que Caputo repitió ante el Parlamento.

–Las respuestas fueron totalmente indolentes, muy mal preparado y el power point que presentó sobre el endeudamiento externo fue una vergüenza y ni siquiera sabía cuanto era el total de la deuda. Debe ser un ‘crack’ como dice el Gobierno si le das plata para que la timbee en la bicicleta financiera. Ahora, manejar la política pública en materia de finanzas es otra cosa mucho mas seria y no pareció estar a la altura.

–¿No supo contestar o evitó decir el monto de la deuda?

–De alguna manera reconoció como planteó (Axel) Kicillof que emitió deuda por 200 mil millones de dólares, coincidió con (Marco) Lavagna en que la deuda neta (que no incluye refinanciaciones) fue de 63 mil millones pero cuando Lavagna le preguntó el total de la deuda argentina no supo responder. Lavagna le dijo que según sus datos alcanzaba a 330 mil millones de dólares a setiembre de 2017, y Caputo respondió con su estilo desganado e impreciso, “si, debe andar por ahí”. Es preocupante que una persona de esas características esté a cargo del Ministerio de Financias de nuestro país.

–Se lo vio mas incómodo al ministro cuando tuvo que responder sobre sus vínculos con el fondo de inversión Noctua y las dudas sobre su declaración jurada como funcionario.

–A los legisladores nos dio una tercera versión de su rol en esa empresa. Cuando en noviembre pasado estalló Paradise Paper, y no había todavía precisiones sobre su relación con el fondo de inversión no declarado, en entrevistas periodísticas a La Nación y Perfil les dijo que era un administrador, un asesor de inversiones, el manager pero que no era propietario y hasta que le facturaba sus servicios a Noctua a través de una empresa argentina que se llama LC (Luis Caputo) Advisur (asesor). Un mes después, el periodismo consigue la información de los Estados Unidos, oficial, certificada y aportada por la propia empresa ante la SEC, la Comisión Nacional de Valores estadounidense, con un formulario firmado de declaración jurada con información sobre las compañías en la que Luis Caputo aparece “shareholder”, cuya traducción literal es “accionista”.

–¿Accionista, de que características?

–En la declaración ante la SEC dice que Caputo posee un poco mas del 75 por ciento de la offshore Princess, que es la controlante de todo el conglomerado entre ellos Noctua y otras como Affinis. Está la declaración jurada ante la SEC, su versión de que era el manager y ahora a los legisladores da una tercera versión: primero que era un accionista nominal, después que era un “tenedor fiduciario”. Con lo que admite que las acciones estaban a nombre de él pero que no era su verdadero dueño, que era en definitiva un testaferro. Dos de las versiones son mentira, la verdad no sabemos cual. Pero la única documentación oficial que hay es la de la SEC, que dice que Caputo es accionista principal de Noctua. El ministro no trajo ningún documento ni papel que desmienta eso, salvo sus dichos. Con sus declaraciones ante la bicameral no zafó y termina arrojándose tierra encima, en la omisión maliciosa por el cual se los acusa a Caputo en la causa judicial de los Paradise Paper y no aportó nada para desmentir la imputación.

–El ministro dijo que estaba declarado…

–Después dijo que lo blanqueó, que lo declaró, en su propio lenguaje: “ya está todo bien, está declarado”. No explicó cuando lo declaró: la tiene que haber declarado después de 2015 y si ya estaba declarada no se entiende porqué él era el testaferro. Si hubiera otro verdadero dueño, la blanqueó después, con lo pone bajo sospecha que se trató de una operación que ingresó al blanqueo de capitales que Caputo promovió como ministro de Finanzas. Lo que también significaría un grave conflicto de intereses. Pero está claro que es una suma de mentiras: la fundación Cruzada Argentina, de la que Caputo es uno de sus fundadores, confirma con un documento de 2010 que el ahora ministro era “socio” de Noctua Partners. Que al menos no dejen rastros de sus mentiras.

–También dijo que corrigió su declaración jurada….

–Está de los dos lados del mostrador. Por eso rectificó sus declaraciones juradas, que le reconoció a (José Luis) Gioja, cuando sostuvo que solamente rectificó que se había olvidado declarar que es profesor de la UCA. Estan acostumbrados a dibujar declaraciones juradas. Debe declarar empleos anteriores, no solo su patrimonio, por el conflicto de intereses. Omitió declarar que trabajó para Noctua, a pesar de su condición de socio o no.

–El ministro centró su defensa sobre conflicto de intereses, argumentando que no se enriqueció con la operatoria de dólar futuro y que había vendido sus contratos antes de asumir en la función pública.

–En la primera ronda de respuesta y sin que nadie se preguntara, se explayó sobre el tema. Evidentemente el coucheo previo que tuvo lo preparó para eso y salió a vomitarlo. Le dije al presidente de la comisión que nadie le había preguntado eso y el me respondió “ya vas a ver, que todo tiene que ver con todo”. En primer lugar, en la causa judicial en la que Caputo está imputado en principio no se lo investiga por su la tenencia personal de contratos a dólar futuro, se lo investiga por el fondo de inversión Axis y nadie llegó a poder preguntarle por eso y yo tenía mucha información sobre el tema. El renuncia a la presidencia de Axis el 4 de diciembre de 2015, 6 días antes de asumir como secretario de Finanzas, por lo tanto en octubre y noviembre de 2015, era su presidente, además de su fundador en 2012 y su principal accionista con un 65 por ciento.

–¿Cuál es la relación?

–De acuerdo a la Comisión Nacional de Valores, Axis tenía a lo largo de 2015 en valores constantes y hasta septiembre uno 30 millones de pesos en contratos de dólar futuro. Después de la primera vuelta de la elección presidencial, con la gran posibilidad de que Macri ganara el ballotage y Caputo la certeza que integraría su gabinete económico, Axis a través de sus distintos instrumentos de inversión pasó a tener entre octubre y noviembre de 2015 tras el ballotage, más de 700 millones de pesos en contratos a dólar futuro.

–¿Cuál fue el interés de tan importante inversión si después afirma que las vendió?

–Para Caputo, el dólar futuro era una inversión mas sin mayor importancia. Pero su interés se modificó cuando Macri se acercaba y ganó la presidencia y él se convertiría en la persona clave en el gabinete económico, el hombre que iba a devaluar y fijar el valor de los contratos. Como esos contratos, con la devaluación del 60 por ciento iban a hacer estallar el Banco Central. Entonces, Caputo con Quintana, se junto el domingo 13 de diciembre de 2015, figura en las crónicas periodísticas y en la causa judicial, se reunieron con el presidente del Rofex (Mercado a Futuro de Rosario) y definieron que iban a pagar en la mitad, en lugar de 16 pesos por dólar, unos 13,5 ó 14, para que la catástrofe no fuera total. Por lo cual, Caputo sabía que como el devaluado sabía claramente que se iba a llenar de plata.

–Tampoco dijo a quiénes les vendió los contratos.

–Yo no le creo a una persona como él que lo único que sabe hacer es plata para su patrimonio. Dijo que los vendió porque “no quería ganar esa plata con una operación ruinosa para el país” y después hicieron la renuncia contra el gobierno anterior. Nosotros hicimos la contradenuncia a los compradores de esos contratos, donde uno de los principales imputados es Quintana y el fondo Pegasus, otro de los que definieron la devaluación y el fabuloso negocio. Caputo para salvarse él, a la vez asegura que Quintana sí participó del ruinoso negocio para el país, más allá de reconocer que Axis también lo hizo. Eso lo voy a llevar a la justicia.