El Parlamento catalán celebrará los próximos días un pleno para intentar por segunda vez investir como presidente regional al diputado Jordi Sánchez (foto), pese a que el político secesionista lleva casi medio año en prisión preventiva en Madrid.

“Terminada la ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios, propongo al diputado Jordi Sánchez como candidato a la investidura”, tuiteó el independentista Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán, sin precisar aún fecha del pleno.

Jordi Sánchez, de 53 años y ex presidente de la poderosa entidad civil independentista Asamblea Nacional Catalana, ocupó el segundo lugar en la lista Junts per Catalunya (JuntsxCat) por detrás de Carles Puigdemont en las elecciones regionales del 21 de diciembre. Desde mediados de octubre, el líder secesionista está en prisión preventiva en Madrid procesado por delitos vinculados al plan independentista en Cataluña, lo que frustró un primer intento de nombrarlo presidente a mediados de marzo: el candidato a presidente debe acudir al pleno de investidura y el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no aceptó excarcelarlo con ese fin.

Sin embargo, incluso aunque esta vez el Supremo diera marcha atrás en su decisión y permitiera a Sánchez ahora asistir al pleno, su investidura afronta otro obstáculo: la división interna de los independentistas. El líder secesionista tiene el apoyo de JuntsxCat y Esquerra Republicana de Catalunya, pero la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) mantiene su decisión de abstenerse al considerar que el único modo de desafiar al Estado español es investir a Puigdemont, al que consideran presidente legítimo de Cataluña. Ayer por la mañana, la portavoz de JunsxCat, Elsa Artadi, anunció un acuerdo con republicanos y anticapitalistas para investir a Sánchez tras las cartas enviadas el jueves pasado por el mismo Carles Puigdemont y por Jordi Turull. Pero, inmediatamente, el diputado de la CUP Carles Riera exigió persistir en la línea de, en sus palabras, la desobediencia, la unilateralidad y la internacionalización, del conflicto catalán e investir a Puigdemont como “President”. Sin el apoyo clave de los cuatro diputados de la CUP, Sánchez no obtendría ni la mayoría absoluta que requiere el primer intento de investidura ni la simple (más votos a favor que en contra), de la segunda.

También influyó en la nueva apuesta por Sánchez que el Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptara a trámite un recurso presentado por el independentista y pidiera a España respetar sus derechos políticos.

Si los partidos no logran investir a un presidente el 22 de mayo, se convocarán automáticamente nuevas elecciones.