El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tiene la culpa de todo. Esa fue la conclusión que planteó Elisa Carrió: lo acusó de estar detrás de las filtraciones de escuchas telefónicas (incluidas las de Cristina Kirchner), detrás de la difusión del monto que ella canjeó en pasajes el año pasado e incluso de la participación de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, en la que acusó a una serie de famosos, dirigentes políticos y periodistas de ser pedófilos. Por todo esto, aseguró Carrió, se presentará para ampliar su pedido de juicio político contra Lorenzetti. Al mismo tiempo que dio por cerrada la controversia con el Presidente, sostuvo que Lorenzetti va a ser destituido.

Detrás quedó el cruce de Carrió con Mauricio Macri por el canje de pasajes. Tras decir que el Presidente no sabía “ser decente”, Carrió sostuvo que no la separa de Macri “ningún enfrentamiento”. “Sostengo, apoyo este gobierno y quiero al Presidente. El PJ quiere que rompa con Mauricio para que ganen ellos, no soy tonta”, afirmó. La líder de la Coalición Cívica decidió, en cambio, dar un giro y culpar por la información publicada por la Fundación Directorio Legislativo a otro de sus blancos favoritos: el presidente de la Corte Suprema. Sentada en el programa de Mirtha Legrand, sostuvo que Lorenzetti desató “una guerra sucia entre poderes”.

La aliada de Macri en Cambiemos sostuvo que el presidente de la Corte está “contra todos los poderes del Estado” y pronosticó que “va a ser destituido por un juicio político”. En el oficialismo, cada vez que Carrió atacó a Lorenzetti tomaron prudente distancia. “La guerra sucia entre poderes no tiene como eje la ex SIDE, sino al presidente de la Corte, que se siente acorralado”, aseguró. Y reiteró que cuando llegaron al Gobierno, hace dos años, le dijo a Macri: “Este hombre es siniestro, solo quiere ser presidente”.

Luego pasó a culpar a Lorenzetti de una serie de hechos de los últimos tiempos: lo responsabilizó por la filtración de escuchas a Oscar Parrilli, algo por lo que la Corte le pidió explicaciones a la AFI. Sostuvo que además se hacen escuchas de las decisiones de otros jueces. Y aseguró que Lorenzetti era el que estaba detrás de la difusión de los 355 mil pesos que ella cobró con el canje de pasajes el año pasado. En rigor, se trata de un dato que es pedido todos los años por la Fundación Directorio Legislativo y que fue publicado primero en el sitio oficialista Infobae, con una infografía en la que Carrió figuraba al tope. Carrió pasó de leer en esa publicación un ataque del círculo de Macri a postular al presidente de la Corte como el principal responsable de la difusión.

A su vez, consideró que Lorenzetti está detrás del escándalo que desató Natacha Jaitt, quien acusó sin pruebas a diestra y siniestra a distintas personas públicas de ser pedófilos.

“Esta operación de Frankenstein está en la Corte, nadie lo va a decir; yo lo puedo decir: detrás de todo está Lorenzetti”, aseguró Carrió, quien dijo que “la poca credibilidad de Jaitt es una anécdota. Pero ésta es una operación, que al final dice: ‘Esto termina en Olivos’. Es una operación en marcha, extorsiva, hacia determinadas figuras”. Carrió dijo que, a través de Jaitt, Lorenzetti busca la “desestabilización de este gobierno”.

Por esto, aseguró que ampliará la denuncia contra el presidente de la Corte y continuará impulsando su juicio político en el Congreso. Y sostuvo que está absolutamente segura de que Lorenzetti terminará destituido.

Hasta ahora, desde el oficialismo no acompañan esta movida y se mantienen a distancia de sus acusaciones contra el presidente de la Corte, aunque en los últimos tiempos desde la Casa Rosada sumaron sus propias críticas a la Corte, en especial, por el fallo que anuló el tribunal especial que el oficialismo había digitado para juzgar a Cristina Kirchner.