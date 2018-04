Con la mente puesta ya en el debut del miércoles por Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro como local, el entrenador de San Lorenzo, Claudio Biaggio, se refirió a la derrota sufrida ante los mendocinos. “Es complicado hacer un análisis de este partido, tuvimos errores que no cometimos en otros partidos. En el primer tiempo nos llegaron cuatro veces y nos hicieron cuatro goles”, explicó el técnico. “Los goles fueron rápido y no nos dieron tiempo para recuperarnos. Ibamos por el buen camino después de tres victorias seguidas. Este golpe debe servirnos para reaccionar”, se prolongó quien fue corroborado en el cargo durante el receso, tras asumir el mando del equipo como interino en la cuarta fecha de Superliga, en reemplazo del uruguayo Diego Aguirre. Con Biaggio en el banco, San Lorenzo suma 11 triunfos, cuatro empates e igual cantidad de derrotas; anotó 24 goles y recibió 15. Por último, Biaggio se refirió a lo que viene: “Ahora hay que prepararse para lo que viene, ya está, otra no queda. Nos quedan cinco finales en la Superliga y dos en la Copa”.

Del lado de los mendocinos reinó la humildad. El entrenador Diego Dabove consideró: “Las primeras tres veces que llegamos fueron tres goles. Hoy salió todo perfecto, pero no es la diferencia que hay entre los dos equipos”. Mientras que el goleador Santiago García se refirió a la pelea con los de arriba: “La diferencia que lleva Boca es grande, pero nosotros tenemos que ganar todo lo que queda para entrar a la Copa Libertadores, y si se puede pelear el campeonato, bienvenido sea”.