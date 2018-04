Con un gol del ex River Daniel “Keko” Villalva, Veracruz venció por 1-0 a Chivas, dirigido por Matías Almeyda, y le trajo problemas al entrenador. Es que el tanto llegó tras un error del debutante Benjamín Galindo, novio de la hija mayor de Almeyda. “A Galindo lo elegí por como juega, no porque sea novio de mi hija, quien me conoce sabe que soy así”, explicó el técnico.