Marcos Cleri se lanzó en carrera a la Casa Gris. Junto al senador Omar Perotti, son los dos únicos postulados por el momento para la gobernación dentro de lo que se prevé será una PASO amplia que contenga a peronistas y kirchneristas. En diálogo con Rosario/12 , dijo que la diferencia con el rafaelino es de "matices" y apeló a la renovación como herramienta clave para diferenciarse del legislador nacional. El diputado kirchnerista considera que detrás del proyecto de reforma constitucional solo se esconde el "destino personal" del gobernador Miguel Lifschitz. "El socialismo representa hoy una gran desilusión", sentenció.

- Se lanzó como precandidato a gobernador, ¿una gran PASO es la mejor estrategia para el peronismo / kirchnerismo provincial?

- La mejor estrategia la están definiendo los ciudadanos que están pidiendo muchísima más participación. Y la están solicitando para poder debatir ideas y propuestas, nosotros creemos que hay futuro, que la ciudadanía debe despertar y en esa propuesta tenemos que cuidar mucho a los santafesinos. En esa tarea estamos recorriendo la provincia y llevando nuestro mensaje a cada rincón de la misma.

- Más de un actor ya se lanzó o se lo nombró como precandidato, ¿con algunos de ellos no podría acordar?

- Nosotros vamos a debatir ideas y propuestas y la ciudadanía, durante todo el 2018, hasta que sea el proceso electoral en 2019, nos va a ir guiando en los puntos de coincidencia y unidad que tendremos que lograr. En la actualidad, según tengo entendido, hay dos visiones distintas dentro de lo que sería este gran frente. Una la de un senador nacional (Omar Perotti) y la otra es la nuestra. Queremos representar una mirada distinta para tener un mejor futuro y eso se va dirimir en propuestas como la que ya hicimos con la presentación ambiental para cuidar los puestos de trabajo, la salud y el medio ambiente, que tuvo una repuesta positiva por parte de la justicia e hizo que la inactividad del gobierno de la provincia y del nacional se vuelva a en una acción para ir a ver si había contaminación o acompaño a los trabajadores para poder reactivar la empresa.

- ¿La otra propuesta lanzada no garantiza un futuro mejor?

- Son matices distintos, creemos que hay que mirar para el futuro y para mirar al futuro hay que contemplar cómo cuidar el medio ambiente, cómo tenemos mayor participación, cómo los jóvenes, hombres y mujeres tienen las nuevas tecnologías a disposición con plena inclusión a lo largo y ancho de la provincia. Y después hay que contemplar también que desde 1983 a la fecha la dirigencia política que gobierna la provincia es la misma, alternándose en distintos lugares y las respuestas a los problemas que tiene la ciudadanía no han venido, se han agravado, con lo cual hay que tener planteos innovadores, modernos, que nos haga resolver definitivamente estos problemas y atender cuales van a ser los problemas del futuro y anticipándonos para solucionarlos.

- ¿No hubo o no hay renovación en el peronismo santafesino?

- Creo que la renovación en todos los partidos o frentes es una deuda pendiente.

- ¿El peronismo está mejor, más ordenado en Santa Fe que en el plano nacional?

- Creo que lo nacional observa cómo la provincia de Santa Fe el año pasado tuvo un proceso de PASO. Se pone como ejemplo, se mira, se observa, se trata de llevar a la práctica lo que en la provincia se realizó. Pero por supuesto que tenemos que seguir avanzando, tenemos que pasar una etapa de plebiscitar nuestras ideas y propuestas, ir construyendo el equipo de gobierno para presentar a la ciudadanía cómo lo vamos a hacer. Esa transformación es posible, la mirada del futuro debe incorporar la potencia completa de toda la provincia y, en ese sentido, es la tarea que tiene no solo el partido, sino Unidad Ciudadana y el resto de los espacios para poner su granito de arena.

- ¿Cuál es su postura con respecto a la chance de tener una reforma constitucional?

- El gobernador está poniendo mayor energía para tratar de buscar su relección que en ponerse al frente de ideas innovadoras para bajar el precio de la luz, del gas, del agua. Exponer una visión de futuro para poder tener una provincia integrada con ferrocarriles, en modernizar la orientación educativa, con lo cual estamos viendo que el gobernador está preocupado por su destino personal en lugar de resolverle los problemas a la ciudadanía. Si esa es la orientación de la reforma constitucional no nos convence para nada.

- En los días se conocieron algunos de los temas que contendría el proyecto de reforma, ¿los cree valiosos o piensa que el único objetivo es la reelección del gobernador?