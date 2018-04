En medio del conflicto abierto por Carrefour, que busca despedir a hasta 3 mil empleados a partir del instrumento legal del plan preventivo de crisis, el vocero de la Federación de Autoservicios y Supermercados chinos, Miguel Ángel Calvete, calificó de "desafortunadas" las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien definió como "evasores" a los supermercadistas chinos y aseguró que mantienen una "competencia desleal" frente a las grandes cadenas multinacionales de hipermercados.

"Son dichos muy ligeros los del Presidente. Hay que analizar más antes de ser funcional a una cadena de supermercados que lo que está haciendo es sanear una mala administración y a efectos de flexibilizar las condiciones laborales", sentenció Calvete.

"Los dichos del presidente no son afortunados porque no se pueden generalizar ni poner en la misma bolsa a todo un sector de la economía, que vende mucho más barato y no por evadir impuestos", lamentó el vocero en diálogo con la AM 750. En ese tono, Calvete consideró que "el Presidente está mal asesorado" si analiza como única razón del plan preventivo de crisis presentado por la cadena de capitales franceses la supuesta "competencia desleal" de supermercados chinos.

Para ponerle en números, el vocero de los supermercadistas chinos indicó que los autoservicios que nuclea esa federación son 10 mil sobre los 600 mil almacenes de barrio que existen en el país y resaltó la caída en el consumo masivo durante la gestión de Cambiemos. En ese sentido, Calvete señaló que en los últimos años hubo un cambio de conducta de los consumidores, que dejó de comprar en hipermercados para hacerlo en comercios de proximidad y mayoristas.

"En el caso de los comercios de proximidad, el supermercado chino y los almacenes barriales tienen una inserción muy fuerte", destacó el vocero de los supermercadistas chinos, a pesar de que la firma francesa ingresó en el mercado de los comercios de proximidad hace 3 años, cuando absorbió a la cadena de supermercados Eki, y "no le ha ido mal".

Calvete también advirtió que "hace dos años, Carrefour está trabajando con Amazon (el gigante estadounidense de comercio electrónico) que está analizando su desembarco en la Argentina para ingresar en el comercio de bienes de canasta básica y ese acuerdo implica un saneamiento de la empresa, que implica despedir gente" y volvió a apuntar sobre los dichos de Macri: "Hay que analizar antes de ser funcional a una cadena de supermercados, que lo que está haciendo es sanear su situación y mala administración para poder vender a una multinacional como Amazon. El pedido preventivo de crisis se hace a efectos de flexibilizar las condiciones laborales".

Los dichos de Macri contra los supermercadistas chinos fueron publicados en una entrevista en el diario español ABC este domingo, un día antes de que el Ministerio de Trabajo abra la negociación con Carrefour y el gremio de Comercio, el más afectado por los potenciales despidos, y en la previa de la visita del presidente español, Mariano Rajoy, junto a 70 representantes de firmas ibéricas.

"No se va a ir ninguno", aseguró Macri respecto de la posibilidad de que la cadena de supermercado francesa deje el país para luego cargar contra "la evasión de cadenas, ligadas a supermercados chinos" y dar un mensaje ético a los argentinos sobre responsabilidad impositiva frente al Estado, a días de la audiencia del ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, en el Congreso para dar explicaciones sobre su vinculación con cuentas offshore.