En el camino hacia la jornada de lucha convocada por la CTA Autónoma y ATE Nacional para el próximo miércoles 11, que incluye paro y movilizaciones en todo el país, esta mañana los gremios instalaron frente al Congreso la carpa “de los trabajadores y trabajadoras que luchan” para reclamar contra “el ajuste, los despidos, los tarifazos y la criminalización de la protesta social”. Con charlas, debates y actividades hasta el viernes, pasarán por la carpa los trabajadores del INTI, los mineros de Río Turbio y los despedidos del hospital Posadas.

“La buena noticia es que estamos en unidad para decirle Sí al trabajo y No al ajuste. Basta de despidos, no a la reforma previsional, no a la reforma laboral, no al pacto fiscal", afirmó Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de ATE, para dar inicio a la semana de actividades que se desarrollarán frente al Congreso en esta nueva carpa de los trabajadores. Además de los representantes de la CTA Autónoma y ATE Nacional, participaron en la conferencia dirigentes del Sipreba, la Conadu Histórica, el Polo Obrero, la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie.

“Todos los trabajadores, hombres y mujeres, son imprescindibles. Los necesitamos todos los días. Nos duele a las madres porque estamos luchando y seguimos con ilusiones. Tenemos todo en contra… ¿qué pasa con este Gobierno en contra del pueblo?”, dijo la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, presente en la carpa para apoyar el reclamo de los despedidos.

Para los mineros de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que luchan por la reincorporación de los 500 despedidos, la carpa servirá para “hacer visible” su reclamo frente a “este Gobierno que no nos quiere atender”. “Los militares no pudieron cerrar nuestro yacimiento. Le decimos al Gobierno que tampoco lo van a poder cerrar. Es un legado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y estamos defendiendo la soberanía energética. No nos vamos amover de acá hasta no ser atendidos”, dijo a su turno uno de los representantes de los mineros. Hoy a las 19 los mineros protagonizarán una marcha de antorchas alrededor de la Plaza Congreso.

También estarán presentes en la carpa los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en conflicto desde el 26 de enero cuando fueron despedidos más de 250 empleados, algunos de ellos delegados y con más de diez años de antigüedad. “El presidente Ibáñez, los ministros Cabrera y Triaca, y el jefe de gabinete Peña deben responder acerca del desguace y la privatización del INTI, y de los 258 despidos. Los trabajadores exigimos la reincorporación inmediata de todos los despedidos y la devolución de las sumas ilegalmente descontadas”, pidieron desde la junta interna del Instituto.

Prensa ATE Nacional

Los trabajadores despedidos del INTI brindarán una charla en la carpa sobre “la extensión y precarización laboral en la agricultura familiar” junto a profesionales del INTA y darán un taller de ciencia para niños, durante la jornada del miércoles.

También pasarán por la carpa, los científicos del Conicet para dar cuenta del ajuste aplicado en el organismo de ciencia desde la llegada del gobierno de Cambiemos con el recorte del ingreso de becarios, y los trabajadores del Hospital Posadas, que continúan luchando por la reincorporación de los 122 despedidos.

El jueves estarán en la carpa instalada frente al Congreso los trabajadores de Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (Fanazul), la empresa de Fabricaciones Militares que cerró y dejó a 200 empleados en la calle. Además, el miércoles, habrá una feria de los trabajadores de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).