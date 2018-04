Las autoridades colombianas capturaron ayer a uno de los líderes de la ex guerrilla de las FARC y ocupante de un escaño en el Parlamento para el próximo periodo legislativo, quien podría ser extraditado a Estados Unidos y procesado por narcotráfico, dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

“El fiscal general me ha informado que tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad de Seuxis Hernández Solarte, conocido por su alias de guerrilla ‘Jesús Santrich’, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo”, indicó del presidente colombiano durante una alocución.

“El acuerdo (de paz) es claro y lo cumpliré de la forma más estricta, no extraditaré a nadie que haya cometido un delito antes de la firma y con ocasión al conflicto (armado). Ahora bien, si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables hay para la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo no me temblará la mano para autorizarla”, agregó.

“Santrich” es miembro de la dirección nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como denominó la ex guerrilla a su colectivo político. El ex combatiente sería uno de los diez seleccionados para ocupar un lugar en el legislativo, pues el acuerdo de paz firmado entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno determinó que los combatientes tendrían asegurados 10 escaños.

A su turno, el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, explicó que la captura obedece a una orden de captura emitida a través de circular roja por la Policía Internacional en Lyons, Francia. “La orden de captura internacional, cuya finalidad es la extradición de las referidas personas (`Santrich` junto a otros tres sujetos) hacia los Estados Unidos de América se basó en una acusación formal que emitió el juzgado de la corte federal del distrito sur de Nueva York el día miércoles, 4 de abril, por narcotráfico”.

Iván Márquez, quien fue negociador de paz por las FARC, confirmó al portal NC Noticias que “este es el peor momento que está atravesando este proceso de paz, el gobierno debe actuar e impedir que montajes jurídicos desemboquen en hechos como este, que generan una gran desconfianza”.