“Siempre estuve tranquila, porque ya dije que la que tenía que estar sentada acá era Mercedes Paz, y no yo”, señaló ayer Lorena Verdún, a la salida del veredicto judicial que la desligó de los delitos por los que se acusa al clan Cantero. Se trata de la madre de los hijos de Claudio “Pájaro” Cantero, por cuyo crimen –según la teoría fiscal– se desataron los homicidios en venganza. Lorena siempre se mostró relajada y en las audiencias no se cayó nada: le gritó “delincuentes sinvergüenzas” a los policías de la ex División Judiciales, que investigaron a la banda; y se enfrentó a Luis Paz y criticó al juez Juan Carlos Vienna, por su presunta relación con Paz –padre de Mercedes y de Martín “Fantasma” Paz, por cuyo crimen se inició la investigación a los Cantero–. Si bien la fiscalía intentó que sea condenada a seis años de prisión, como prestanombre, el Tribunal la halló inocente. Ayer recordó que Mercedes fue la pareja del padre de sus hijos durante los últimos años, e insistió “pero no la trajeron acá”. Con el nombre del Pájaro tatuado en varias partes de su cuerpo, la mujer aseguró que fue procesada por reclamar los bienes de sus hijos, una vez que falleció su ex marido.