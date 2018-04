El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue procesado por haberle entregado franquicia diplomática para importar un vehículo de alta gama a una persona que no estaba en condiciones de hacerlo. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien además determinó que Echegaray deberá depositar una caución de un millón de pesos para no ir preso. El juez también le prohibió además salir del país, le impuso un embargo de cinco millones de pesos y le fijó la obligación de presentarse al juzgado dos veces al mes. El caso se remonta al 2006, cuando Echegaray como titular de la Aduana intervino en el trámite de la importación del Mercedes-Benz Sedán para el también procesado Chun Teh Hsiehk, miembro de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, Taiwan. Para el juez Amarante, ambos acusados fueron responsables del engaño al fisco, dado que Taiwán “no es un Estado oficialmente reconocido por nuestra Nación, de modo que sus representantes carecen de los privilegios establecidos por las convenciones de Viena”.