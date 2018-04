Mientras la cúpula de la UCR se reunía con parte de la mesa chica del PRO, el dirigente radical Ricardo Alfonsín remarcó que “sería ideal que la UCR tuviera candidato propio en 2019”. Por ahora, las autoridades de la UCR se conforman con un compañero de fórmula de Mauricio Macri. Y puede que no obtengan ni eso. El ex diputado consideró que en la alianza gobernante el rol de la UCR debería ser el de “evitar que el PRO se incline demasiado hacia posiciones liberales”. Y cuestionó que la UCR “empezó a avalar cosas que hasta el 2015 nos parecían que estaban mal, por ejemplo lo de las mineras, que económica, fiscal y ambientalmente es muy malo”.

“El PRO es un partido liberal de centroderecha, no solamente lo digo yo ahora, sino que lo dijimos cuando conformamos este frente, y eso era una riqueza, un activo hasta el 2015”, resaltó Alfonsín. Por eso, consideró que lo mejor para el radicalismo sería tener una lista propia de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Sería ideal que la UCR tuviera candidato propio en 2019 para que la sociedad decida que ala hay que fortalecer de Cambiemos. A mí me gustaría alguien que exprese bien el pensamiento progresista socialdemócrata, de centroizquierda”, destacó el dirigente, quien no descartó conformar una alianza junto con el gobernador socialista de Santa Fe Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer y Martín Lousteau. Los cuatro se reunieron hace poco a conversar.