El Encuentro por la Unidad del peronismo hizo su escala en Catamarca. “Tenemos que ser inteligentes para dar una alternativa política y electoral que pueda iniciar una nueva etapa para los argentinos el 10 de diciembre de 2019. Por eso estamos acá, por eso para nosotros es importante tratar de transmitir este mensaje”, señaló ayer el jefe de la bancada en diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, al finalizar el cónclave. “Respetamos a todos. Pero necesitamos un peronismo inclusivo que dirima sus diferencias en una PASO”, aseguró a PáginaI12 el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, tras el encuentro que reunió a los distintos espacios internos del peronismo que representan al kirchnerismo, el massismo y el randazzismo, además de sectores no encolumnados detrás de ningún dirigente.

“La unidad implica no descartar a nadie. No se puede empezar diciendo quién sí o quién no”, aseguró a este diario el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro. En San Fernando del Valle de Catamarca se reunió el Encuentro por la Unidad que había tenido su primer impulso en febrero, en la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET), y que ayer concretó su primera escala para federalizar el debate. “Noso- tros creemos que los límites estarán marcados por el programa político que vamos a elaborar a partir de estos encuentros”, indicó el diputado nacional del FpV Daniel Filmus, poco antes de subir al avión que lo devolvería a la Ciudad de Buenos Aires.

Los dirigentes justicialistas fueron recibidos al mediodía por la gobernadora Lucía Corpacci en la Casa de Gobierno de Catamarca. Allí hicieron un repaso por la actualidad de la provincia, en la que resaltaron las dificultades generadas a partir de las políticas de apertura económica del macrismo. Las economías regionales, fundamentalmente la textil local, está en crisis por las importaciones que llueven desde que Macri asumió la Presidencia. También coincidieron con la mandataria en que “la búsqueda de la unidad es fundamental” para que el peronismo avance y logre desbancar a la derecha que intentará no sólo repetir cuatro años más en la Presidencia y las provincias que le responden, sino que intentará avanzar en territorio que hoy está bajo gestión peronista.

Más tarde partieron hacia el Hotel Casino Catamarca, donde se abrió el abanico para la participación de todos los sectores del peronismo catamarqueño y el resto de los participantes. Allí estuvieron el presidente del PJ porteño e impulsor del debate para que el peronismo se amalgame nuevamente, Víctor Santa María, junto al randazzista y ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el Chino Navarro, que comparte el paraguas del ex ministro de Transporte, y los massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo, que no dejan de tener algunos roces con su jefe político, Sergio Massa, más tendiente a mantener distancia respecto del kirchnerismo. También estuvieron los diputados kirchneristas Rossi y Filmus y, para este capítulo del encuentro, sumaron al peronismo bonaerense, que envió a su presidente Menéndez y a la vicepresidenta del Congreso del PJ y ex intendenta de Cañuelas Marisa Fassi, y al intendente de Castelli, Francisco Echarren.

“Tenemos que construir desde lo programático. Esa es la base de la unidad”, explicó Filmus la idea sobre la que trabajan los dirigentes peronistas que componen el espacio político que impulsa el Encuentro por la Unidad. “Lo que vimos todos es que en las tres elecciones que se perdieron el peronismo en sus distintas facetas sacó casi el 60 por ciento de los votos. Tenemos que lograr sintetizar todos eso en un solo cauce”, agregó el ex ministro de Educación de Néstor Kirchner. Para Menéndez, el cónclave “es un pasito más hacia adelante para que el peronismo vuelva a unirse y ser una alternativa para el pueblo argentino”. El intendente de Merlo fue uno de los primeros en impulsar la unidad, y lo concretó semanas atrás con la modificación estatutaria del PJ bonaerense para que los que peronistas que se presentaron en otras ofertas electorales puedan volver sin ser penalizados. “El concepto de unidad es todos adentro del partido con nuestras diferencias. Respetamos que haya compañeros que no quieran compartir con algún otro compañero su espacio, pero hay que intentar que eso se transforme en un espacio interno y que se dirima en una interna”, destacó Menéndez y agregó que “lo que proponemos es un peronismo inclusivo en donde lo importante sean las ideas. Unidad no significa uniformidad”.

Mientras ya organizan las próximas paradas en Mendoza, Neuquén y Río Negro, Alberto Fernández indicó que “la unidad del peronismo es condición necesaria para poder ganar en el 2019, pero no es condición suficiente. Por eso, los que estamos acá no necesariamente pensamos exactamente igual, pero somos capaces de convivir bajo el mismo paraguas del peronismo, sabiendo que se viene un tiempo de mucho debate y, llegado el momento, tal vez de confrontación interna”.