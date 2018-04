El intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, confirmó que está evaluando la posibilidad de postularse para la presidencia en 2019. “Cuando tenga una decisión lo voy a decir”, adelantó. Capitanich, que fue uno de los organizadores del encuentro del peronismo realizado en San Luis, fue crítico con la reunión organizada por el senador Miguel Angel Pichetto en Entre Ríos. “Los rostros que marcaban la impronta de este último encuentro eran adustos, tristes, no podían expresar absolutamente nada interesante, impulsado por el ministro Frigerio para ser funcional al gobierno de Macri, tendrían que mostrar por lo menos alguna sonrisa”, ironizó, en diálogo con Radio Cooperativa. “Fue un encuentro de carácter precario, hay una actitud muy cínica de muchos, no se puede fustigar en forma sistemática a la gestión anterior, o a la ex presidenta Cristina, habiendo sido un prominente líder de bancada.”